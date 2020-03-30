Торговые центры в Барнауле прекратили свою работу. Общепит работает на вынос

В Барнауле введены ограничения, касающиеся объектов общественного питания и торговых объектов. Работу предприятий проверяют представители администрации.
"С 27 марта по 5 апреля предприятия общественного питания должны были или закрыться, или перейти в режим работы "доставка на дом" и "товары на вынос". Результат проверки этих предприятий показал, что предприниматели понимают ситуацию, в Барнауле предприятия общепита выполнили предписание", — рассказала заместитель председателя комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда, начальник отдела потребительского рынка Наталья Чмерёва.
Кроме того, работу приостановили торговые центры. Функционируют в них только аптеки и продовольственные магазины, рассказали в администрации города.
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