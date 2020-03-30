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Торговые центры в Барнауле прекратили свою работу. Общепит работает на вынос

, ИА "Амител"
Аптеки и продовольственные магазины работают в обычном режиме
Фото: barnaul.org

Фото: barnaul.org

В Барнауле введены ограничения, касающиеся объектов общественного питания и торговых объектов. Работу предприятий проверяют представители администрации.

"С 27 марта по 5 апреля предприятия общественного питания должны были или закрыться, или перейти в режим работы "доставка на дом" и "товары на вынос". Результат проверки этих предприятий показал, что предприниматели понимают ситуацию, в Барнауле предприятия общепита выполнили предписание", — рассказала заместитель председателя комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда, начальник отдела потребительского рынка Наталья Чмерёва.

Кроме того, работу приостановили торговые центры. Функционируют в них только аптеки и продовольственные магазины, рассказали в администрации города. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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