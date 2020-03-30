Путин проведет совещание по коронавирусу с полпредами в округах

Президент России Владимир Путин проведет совещание с полпредами главы государства в федеральных округах по вопросу коронавируса, сообщает ТАСС. Оно пройдет в формате телеконференции.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что совещание начнется " в ближайшие час-два", но точное время не уточнил.
"Работа с полпредами осуществляется как раз в рамках того, о чем говорил президент в своем недавнем обращении", — пояснил Песков.
Как ранее писал amic.ru, Владимир Путин 25 марта выступил с экстренным обращением к гражданам страны из-за ситуации с коронавирусом. Глава государства выступил за перенос даты голосования по поправкам в Конституцию.
Также Путин рассказал о мерах для поддержки российской экономики, налоговых и ипотечных каникулах. Кроме того, он объявил, что с 28 марта по 5 апреля часть россиян ждут длинные выходные с сохранением заработной платы.
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