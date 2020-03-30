Владимир Путин рассказал полпредам о том, как бороться с коронавирусом. Тезисы

30 марта Владимир Путин в формате телеконференции проводит совещание с полпредами в федеральных округах. Тезисно расскажем вам о том, что обсуждали представители власти.
- Президент попросил полпредов обеспечить выполнение поручений по борьбе с распространением коронавируса.
- "Нам удалось предотвратить большой прирост заразившихся коронавирусом на прошлой неделе"
- Путин отметил, что лучший ответ на слухи и домыслы — объективное информирование.
- Глава государства отметил, что при борьбе с вирусом нужно обращать внимание на опыт других стран.
- В больницах необходимо провести инвентаризацию аппаратов ИВЛ и проверить их на готовность к работе.
- Практикантов и студентов медицинских вузов привлекут к борьбе с коронавирусом.
- Особое внимание уделили гражданам старше 65 лет. Полпредов попросили лично контролировать оказание мед.помощи людям, находящимся в группе риска, а детям напомнили, что нужно следить за пожилыми родителями.
- В магазинах и аптеках нужно создать особый порядок работы, не допускающий очередей.
- Путин поручил создать дополнительный резерв лекарств для лечения коронавируса.
- Аптеки, продуктовые магазины и органы ЖКХ продолжат работу в особом порядке.
- "Нарушение норм карантина — это преступная халатность".
- Региональные бюджеты должны получить поддержку.
- Региональные фонды будут пополнены для получения дополнительных возможностей поддержки кредитования бизнеса.
Комментарии
- "Нарушение норм карантина — это преступная халатность".
а пЫня ничё не забыл? Режим ЧС и карантин никто не объявлял!!!!
- Региональные бюджеты должны получить поддержку.
А граждане? Граждане что получить должны? Как всегда фигу?