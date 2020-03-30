Путин назвал основные меры для борьбы с коронавирусом

В ходе совещания с полпредами в округах президент России Владимир Путин перечислил меры, которые необходимо предпринимать для борьбы с коронавирусом, сообщает РИА Новости.
В числе главных задач он назвал информирование населения, использование опыта других стран и уверенное выполнение работы на местах по исполнению поручений главы государства.
В первую очередь необходимо оценить возможности коечного фонда, использовать схемы межрегионального взаимодействия и принимать больных из других субъектов, а также полностью инвентаризировать медучреждения, создав единую базу.
Какие еще тезисы озвучил Владимир Путин, читайте по ссылке.
Напомним, на 30 марта в России зарегистрировали 1836 случая заражения Covid-19. Девять россиян скончались.
Комментарии
Ой...сказочник...у населения даже масок нет...информирование...опыт...бла бла бла