Регионы России постепенно вводят режим самоизоляции

В след за Москвой и Московской областью регионы России вводят режим самоизоляции. Гражданам рекомендуют оставаться дома.
На данный момент самоизолированы: Москва, Московская, Мурманская, Рязанская, Вологодская, Калининградская, Иркутская, Липецкая, Свердловская, Ульяновская области, Республика Адыгея.
Работают в особом режиме аптеки и магазины, реализующие товары первой необходимости. Гражданам не рекомендуется выходить из дома без уважительной причины, а врачей, при плохом самочувствии, вызывать на дом.
На территории Барнаула закрылись торговые центры, а предприятия общепита переведены в режим работы "навынос".
UPD 23:59: Режим самоизоляции также ввели в Санкт-Петербурге, на территории республик Марий Эл, Мордовия, Чувашия и Татарстан, Волгоградской, Курской, Ленинградской, Саратовской, Новгородской и Архангельской областях, а также в отдельных муниципальных образованиях Якутии, в том числе в Якутске, Жатае, Мирнинском и Нерюнгринском районах.
UPD 31.03.2020 13:40 Режим самоизоляции введен на территории Новосибирской области, в Башкирии и в Приморье
Комментарии
А, надо заработать денег, чтобы купить поесть и оплатить счета походу самая что нинаесть уважительная причина!
Гражданам рекомендуют оставаться дома
Это ни о чем. Граждане приняли к сведению рекомендации и пошли по делам. Никаким законом режим самоизоляции не предусмотрен, законом предусмотрен режим ЧС. И если он не введен, то эти меры не о чем. Не было бы поздно
У вас не полные данные, точно знаю, что Пенза самоизолирована, там тоже пропустили цепочку заражения, и только у одной из нескольких зараженных более 180 установленных контактов было. Пенза на карантине!