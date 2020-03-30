Алтайские заведения накажут за отказ приостановить деятельность

Торговые организации привлекут к ответственности, если они продолжат деятельность вопреки распоряжениям властей, сообщает оперативный штаб по профилактике распространения коронавируса в Алтайском крае.
О санкциях за работу вопреки запретам властей предупредила руководитель Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирина Пащенко.
Ранее региональные власти выпустили целый ряд распоряжений о временной приостановке функционирования целого ряда мест с массовым пребыванием людей.
Сначала это коснулось спортивных арен, театров, кинотеатров, библиотек, а затем уже очередь дошла до фитнес-залов, отделов торговых центров с непродовольственными товарами и предприятий общепита, где продают еду не навынос.
Как уже писал amic.ru, в барнаульских ТЦ продолжат работу только аптеки и отделы продовольственных товаров.
Комментарии
А региональные власти неохренели - это превышение полномочий должностных как минимум!!!!
согласно 55-й статье Конституции, вводить ограничения на перемещения россиян могут только парламент и президент