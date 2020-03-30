Подтвержден второй случай заболевания коронавирусом в Алтайском крае

Лаборатория "Вектор" подтвердила второй случай заболевания коронавирусной инфекцией в Алтайском крае. По информации оперативного штаба Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19, в нашем регионе зарегистрирован второй случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Заболевший гражданин является супругом женщины, которая 20 марта прибыла в Барнаул из Доминиканской Республики и находилась в режиме самоизоляции на дому.
В рамках лабораторного обследования на десятый день с момента приезда в Россию у нее была выявлена новая коронавирусная инфекция. Сегодня положительный результат у ее мужа подтвержден государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", г. Новосибирск.
Оба пациента в настоящее время находятся в инфекционном отделении городской больницы № 5 г. Барнаула. Им оказывается необходимое лечение. Службами и ведомствами региона установлены контактные лица, которые находились на борту рейса Москва – Барнаул, с ними устанавливается связь, организуется медицинское наблюдение и лабораторное обследование.
Комментарии
Молодцы,муж с женой!слов просто нет.... Беспредел, подвергли столько людей опасности. Все прилетевшие и прилетающие, сидите дома. Помоги нам всем Господь пережить эту напасть. Не время размышлять о своём личном отношении к Богу или церкви, пришло время объединиться для молитвы