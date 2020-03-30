Коронавирус не помеха. Путин подписал указ о начале призыва в армию

Президент России Владимир Путин подписал указ о начале призыва в армию. Согласно тексту документа, в вооруженные силы страны направят 135 тысяч новобранцев.
Набор призывников начнется 1 апреля, как и планировали изначально. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Примечательно, что незадолго до этого появилась информация о возможном переносе активной фазы работы военкоматов в Алтайском крае в связи с угрозой распространения коронавируса.
Ранее amic.ru писал, что примерно каждый пятый в России годен к службе в армии. При этом число уклонистов резко снизилось с 20 тысяч до тысячи человек.
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