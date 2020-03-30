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В России запускают эксперимент по маркировке воды

, ИА "Амител"
Он стартует 1 апреля
Фото: из архива amic.ru

Фото: из архива amic.ru

Правительство РФ утвердило сроки эксперимента по маркировке воды. Он стартует 1 апреля 2020 года и продлится до 1 марта 2021 года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту документа, участие в эксперименте будет добровольным. Продукцию, в том числе минеральную, газированную, без добавления сахара и других подслащивающих или вкусоароматических веществ, будут маркировать средствами идентификации упакованной воды.

Эта мера направлена на то, чтобы покупатели могли выбирать безопасные товары от лицензированных производителей. По замыслу инициаторов, это будет способствовать уменьшению объема нелегальной продукции.

Методические рекомендации по проведению эксперимента и требования, предъявляемые к информационной системе, предстоит разработать и утвердить Минпромторгу и Минсельхозу.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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