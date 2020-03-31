Еще теплее. Прогноз погоды в Алтайском крае на 31 марта

Алтайский край ожидает теплый и солнечный день во вторник, 31 марта, следует из прогноза регионального ЦГМС.
Днем воздух прогреется от +3°C до +8°C (по югу – до +13°C). Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, с порывами до 12 м/с. Метеорологи прогнозируют отсутствие осадков.
Автолюбителям следует быть особенно аккуратными при управлении транспортом – синоптики предупреждают о гололедице на отдельных участках дорог.
В Барнауле в светлое время суток столбик термометра покажет от +6°C до +8°C. Без осадков, гололед.
В последующие дни ожидается потепление. В среду в южных регионах температура воздуха в светлое время суток может подняться до +17°C.
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