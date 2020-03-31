Ксения Собчак переболела коронавирусом

Телеведущая Ксения Собчак во время совместного прямого эфира с мужем Константином Богомоловым на его странице в Instagram рассказала, что переболела коронавирусом.
"Я давно переболела коронавирусом... Меня теперь уже ничего не берет. В начале декабря я свалилась со страшной болезнью, просто лежала и не могла встать. Я никогда до этого так не болела", – рассказала ведущая.
По словам Собчак, она заболела еще в прошлом году. Тогда врачи поставили ей диагноз "атипичная пневмония" и прописали антибиотики.
Ведущая призналась, что из-за болезни у нее появились осложнения и она потеряла голос. Также во время болезни она страдала от температуры и кашля.
По последним данным, в России заразились 1836 человек, в девяти случаях болезнь завершилась летальным исходом. В Алтайском крае два пациента с COVID-19.
Комментарии
врачи поставили ей диагноз "атипичная пневмония"
Интересно, а сейчас можно установить чем точно она болела? Может короновирус, а может "атипичная пневмония"?
Я в конце декабря так же свалился с гриппом, с высокой температурой, несбиваемой, сухим кашлем, жжением в груди. Так сильно я ещё никогда не грипповал, поэтому списал эту тяжесть на возраст) все, теперь меня тоже больше ничего не возьмёт)))
Не всякая простуда коронавирус. В декабре этой заразы еще даже у китайцев не было
Лошадка на всем пиарится и хайпует.
В декабре она переболела... а что не в сентябре?
Ну теперь заразиться "ЗА ГРАНИЦЕЙ" считается престижным, похоже... "Звёздам", вернее, дыркам в занавесках, коими они и являются, есть лишний повод показать себя не такими, как все.