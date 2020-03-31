Врачи выявили связь между ожирением и COVID-19

Российские ученые выявили связь между ожирением и коронавирусом и пришли к выводу, что индекс массы тела напрямую коррелирует с выживаемостью человека при инфекционных заболеваниях, сообщают "Известия".
По словам вирусологов, излишний вес может быть дополнительным фактором риска при COVID-19. Кроме того, избыточный вес также влияет на меньшую глубину и объем легких, что существенно повышает шансы более активного развития пневмонии, предположили отечественные диетологи.
Пока врачи не доказали явную взаимосвязь ожирения и коронавируса, тем не менее уже есть данные, которые свидетельствуют о более тяжелой форме заболевания у таких пациентов.
Так, Национальная служба здравоохранения Великобритании сообщила, что почти две трети из числа тяжело больных пациентов с коронавирусом страдают от лишнего веса. При этом люди с индексом массы тела выше 40 сильнее подвержены вероятности того, что болезнь пройдет с осложнениями.
Комментарии
да это и так понятно.
у полных людей организм с бОльшей нагрузкой постоянно работает