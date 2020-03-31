Рэпер Гуф натравил свою собаку на соседскую и транслировал это в прямом эфире

Российский рэп-исполнитель Гуф во время прогулки с собакой натравил ее на соседского пса, гуляющего без поводка. Инцидент он показал в прямом эфире в своих соцсетях, пишет Life.
Во время эфира Алексей гулял на улице и обсуждал с подписчиками введенный режим самоизоляции и в какой-то момент его пес увидел гуляющих рядом собак.
"Хотите, отпущу его?" – спросил Гуф у своих подписчиков.
Овчарка рванулась из рук артиста и вгрызлась в одного из псов. Рэпер не попытался их разнять. Под конец схватки появились хозяева гуляющих собак, они объяснили, почему животные оказались на улице без поводка.
Зоозащитники из организации "Зооправо" уже потребовали привлечь Алексея к ответственности.
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