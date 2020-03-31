Барнаульскую больницу переоборудуют под госпиталь для пациентов с COVID-19

Вся барнаульская городская больница № 5 перепрофилируется под госпиталь для больных коронавирусом, сообщают в пресс-службе мэрии.
Отмечается, до конца дня 1 апреля из больницы вывезут все действующие на сегодня отделения, их разместят на базе пяти других больниц Барнаула.
В профильном корпусе медучреждения уже развернуто 40 коек и три реанимационных места. По словам министра здравоохранения края Дмитрия Попова, это боксированные койки с отдельными входами, которые соответствуют всем санитарным требованиям.
В общей сложности в больнице развернут 361 коечное место, а количество реанимаций увеличат до 200.
"С субботы начался монтаж системы обеспечения кислородом. До конца этой недели кислородом будет обеспечено 70% коечного фонда. В 5-й больнице это 244 места", – доложил Дмитрий Попов. На сегодня кислородом обеспечены 102 койко-места, уточняется на сайте мэрии.
Министр подчеркнул, что при подготовке учитываются все требования федерального Минздрава, а также опыт зарубежных стран, которые столкнулись с нехваткой мест для пациентов.
Комментарии
Доставку из районов края санавиацией на оборудованных ИВЛ вертолётах надо бы ещё предусмотреть. И не один вертолёт разумеется.