Как пробки, только во время коронавируса. "Яндекс" запустил новый сервис

Во время распространения коронавирусной инфекции по России "Яндекс" запустил новый сервис "Самоизоляция". Найти его можно на главной странице поисковика.
"В таблице и на карте – оценка уровня самоизоляции жителей городов. Чем выше значение, тем лучше: от 0 – "на улицах много людей" до 5 – "все сидят по домам", – говорится в описании.
На странице отображены все регионы, которые перешли на режим самоизоляции с соответствующим значением. У Барнаула, например, результат составляет 3,6 из 5 возможных. В целом по городам Сибири этот показатель колеблется от 3,6 до 3,9. Самые ответственные в России – Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Самара – 4,9.
Также на странице есть вкладка "Распространение", где показано количество зараженных, выздоровевших и умерших по миру.
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