Барнаульские дорожники приступили к санитарной очистке улиц

Сотрудники "Автодорстроя" приступили к санитарной очистке центральных улиц и площадей Барнаула после зимнего сезона, информирует пресс-служба мэрии.
Отмечается, что накануне 147 дорожных рабочих начали ручную чистку водоотводных лотков от остатков песчано-соляной смеси и мусора во всех районах краевой столицы. На сегодня намечены работы на проспектах Ленина, Социалистическом, Красноармейском, а также улицах Молодежной, П. Сухова и Малахова.
Кроме того, дорожники вывозят снег с локальных участков и продолжают ворошить его на газонной части улиц и тротуаров.
В мэрии уточнили, что в понедельник, 30 марта, дорожные бригады работали на проспектах Ленина, Красноармейском, Калинина, Космонавтов и улицах Молодежной и Малахова.
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