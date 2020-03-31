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Трамп заявил, что Россия направила в США самолет с медоборудованием

, ИА "Амител"
Подробностей он не привел
Фото: Yandex

Фото: Yandex

Президент США Дональд Трамп рассказал, что Россия направила в Штаты самолет с медицинскими принадлежностями. Таким же образом поступил Китай, пишет РИА "Новости".

"Я думаю, в конце концов мы станем сильнее. Мы многому научились. Должен сказать, что у нас отличные отношения со многими странами. Китай прислал нам кое-что, это было отлично, Россия послала нам очень-очень большой самолет, заполненный медицинскими принадлежностями, это было очень мило. Другие страны посылали нам много, я был приятно удивлен", – сказал он. 

Ранее Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Одной из тем для обсуждения стало распространение коронавируса в мире. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

31.03.2020 10:57
- гость -

??????

31.03.2020 10:59
bservice

У самих масок завались и в аптеках люди их не ищут. Врачи все в специальных костюмах "даже картошку копают". Можно и в Америку послать, обратно бумагу привести.

31.03.2020 11:07
- гость -

Дык, эта, а кто такие безумные решения принимает - в стране даже масок нет!!!

31.03.2020 11:13
Гость

Америка нам санкции, а мы им мед.оборудование. ....

31.03.2020 11:16
Электорат

Как говорил Давид Гоцман, "А нам шо, уже не надо? “

31.03.2020 11:16
- гость -

Не паникуйте это был самолёт с ЗВР России, а не с оборудованием и масками.

31.03.2020 11:18
- гость -

11:13
Гость
Это называется дешёвые понты уровня подворотни.

31.03.2020 11:18
Гость

санкции все равно не снимут, хорошими для них мы не станем, глупость

31.03.2020 11:18
Электорат

Игрища политические, ради них можно и у своего народа отжать чего-нибудь

31.03.2020 11:21
- гость -

11:18
Гость
санкции все равно не снимут, хорошими для них мы
---
Какие конкретно санкции ввели США, конкретно к вашей семье?

31.03.2020 11:24
- гость -

Нам показывают Путина в защитном скафандре, но этот самый Путин даже на маски деньги не выделяет - он о чем думает?!

31.03.2020 11:26
- гость -

Нам санкции, а мы самолеты с помощью шлем.
это круто!!!!

31.03.2020 11:28
- гость -

31.03.2020 11:21
- гость -

вводили санкции против российских ключевых предприятий, из-за чего был девальвирован курс рубля и уменьшили доходы россиян, а доходы долларовых королей возросли.
Я доступно ответил на ваш вопрос?

31.03.2020 11:32
- гость -

11:28
- гость -
вводили санкции против российских ключевых предприятий из-за чего был девальвирован курс рубля и уменьшили доходы россиян

Каких ключевых предприятий? Обама, верни наши пенсии?

31.03.2020 11:35
Алиса

По принципу "у соседа корова сдохла, а мне приятно" живут как раз выходцы из подворотен, к коим можно отнести некоторых местных комментаторов. А нормальные люди помогают "соседям", как бы не было трудно самим.

31.03.2020 11:35
- гость -

11:28
Разве санкции не на пользу России?

31.03.2020 11:37
- гость -

11:35
Алиса
Свои последние трусы отдашь соседке?

31.03.2020 11:38
- гость -

@Также лидеры стран провели обмен мнениями по текущему состоянию мирового рынка нефти, они договорились провести двусторонние консультации на уровне министров энергетики.
США закупят большие объемы нефти для формирования стратегического запаса, об этом объявил американский лидер Дональд Трамп
На этой неделе стало известно, что США решили отменить запланированную продажу нефти из стратегического резерва из-за обвала цен на "черное золото".
Ранее Минэнерго США планировало продать в 2020 году нефти из резервов на сумму до 450 млн долларов@

31.03.2020 11:39
- гость -

Путин оценил влияние санкций на российскую экономику

Россия сумела компенсировать убытки от санкций стран Запада, заявил в интервью ТАСС президент Владимир Путин. По его словам, по разным данным, из-за ограничительных мер страна потеряла порядка $50 млрд, однако «заработала столько же».

«Да плевать на них, на эти санкции», — заявил президент.

По словам Путина, санкционные меры заставили Россию «включить мозги», в том числе начать производить продукты и технологии, которых раньше у страны не было. «Это идет нам, безусловно, на пользу, это диверсифицирует нашу экономику, по сути, помогает нам решать ключевую задачу», — считает президент.
-----------
А вы говорите, что не на пользу. Сейчас хоть с нефтяной иглы слезем.

31.03.2020 11:45
- гость -


31.03.2020 11:37
- гость -


Заходи, отдам.

31.03.2020 11:47
- гость -

Собянин объявил о ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу

Безработные москвичи могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам Собянина, выплаты назначат автоматически и для этого не потребуется никаких заявлений.

Собянин уточнил, что выплаты безработным станут первым шагом в комплексе мер, которые мэрия создаст в связи с коронавирусом. «Очевидно, что в нынешней непростой ситуации, к сожалению, многие москвичи потеряют работу», — отметил он.
-----
Хорошо в стране Московии.

31.03.2020 11:48
- гость -

11:45
- гость -
Алиса, пишите адрес.

31.03.2020 11:53
гость

гость 11:48 чукчам не зашли.

31.03.2020 11:54
- гость -

11:35 Алиса Присоединяюсь

@только за понедельник в США была зафиксирована смерть 502 заразившихся коронавирусом. Ранее Дональд Трамп заявил, что пик смертности от коронавирусной инфекции в США, вероятно, наступит через две недели.@

Лучше смотреть из-за бугра, потирая ручки, как мрет население Америки...

31.03.2020 11:57
- гость -

11:54
только за понедельник в США

Вам не надоело таскать сюда хохлятские портянки?

31.03.2020 12:02
@@

конечно было бы, но не дай бог, увидеть реакцию тех же США, если бы сейчас у нас происходило бы тоже самое с вирусом, что и у них.
Чисто гипотетически

31.03.2020 12:02
гость

Я понимаю, что в самолете не маски, но все равно не понятно, чего такого у нас больше, чем в США, если у нас даже элементарных масок нет?

31.03.2020 12:05
- гость -

Победи вирус, проголосуй за конституцию...

31.03.2020 12:05
Гостья

Германия и Америка отказались от всех контрактов по поставке ИВЛ,только для личного пользования страны..А мы всем помогаем..

31.03.2020 12:05
гость

У Ирана происходит такое же, они попросили США снять санкции, чтобы медоборудование закупить, США поглумились и отказали

31.03.2020 12:08
- гость -

11:57 - гость -@ Вам не надоело таскать сюда хохлятские портянки?@

А почему вас так достали эти факты? Тоже "портянки" посещаете, иначе откуда знаете, что это портянки? на воре шапка горит...

31.03.2020 12:10
гость

Когда вирус был еще только в Китае, никакой помощи Китаю США не оказывали. А еще интересней, что члены ЕС и НАТО, своему партнеру по ЕС и НАТО Италии тоже никакой помощи не оказывали, наоборот границы закрыли. А ведь в НАТО и РХБЗ есть. Так они тогда и при ядерной угрозе не факт, что помощь окажут

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