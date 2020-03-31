Россияне начали массово скупать морозильные камеры для хранения дополнительных запасов еды, передают "Известия".
По данным онлайн-ретейлеров, за последние две недели спрос на данный товар доходил до отметки в 1700%.
Так, с 7 по 17 марта на отечественном маркетплейсе "Беру" возник большой спрос на холодильники и морозильные камеры, количество заказов выросло в шесть раз, а средний чек – в полтора раза. С 16 по 22 марта количество запросов в этой же категории выросло еще на 50% по сравнению с прошлой неделей.
Кроме того, пик продаж зафиксировали и в "Яндекс.Маркете", который пришелся на 19 марта.
Комментарии
иногда возникает мысль, что все сделано специально, чтобы все залежалое в магазинах, раскупили, никто уже не покупает бытовую технику, у всех полно, кое-что с прошлого падения рубля. вот и придумали, да у нас в Барнауле похоже этот короновирус еще с декабря, на новогодние каникулы была вспышка заболеваний с температурой, диким кашлем, китайцев -то полно учится, скорая не приезжала из-за массовости вызовов. А кто проверял, дежурно выписывали от ОРВИ лечение и все.
В них можно прятаться от вируса...))
хе-хе...давно уже морозилочку прикупил...
на той неделе квартиру прикупил на этой наверное морозилочку возьму....