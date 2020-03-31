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Россияне начали массово скупать морозильные камеры

, ИА "Амител"
Маркетплейсы зафиксировали аномальный спрос
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Россияне начали массово скупать морозильные камеры для хранения дополнительных запасов еды, передают "Известия".

По данным онлайн-ретейлеров, за последние две недели спрос на данный товар доходил до отметки в 1700%. 

Так, с 7 по 17 марта на отечественном маркетплейсе "Беру" возник большой спрос на холодильники и морозильные камеры, количество заказов выросло в шесть раз, а средний чек – в полтора раза. С 16 по 22 марта количество запросов в этой же категории выросло еще на 50% по сравнению с прошлой неделей.

Кроме того, пик продаж зафиксировали и в "Яндекс.Маркете", который пришелся на 19 марта.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

31.03.2020 11:05
гость

иногда возникает мысль, что все сделано специально, чтобы все залежалое в магазинах, раскупили, никто уже не покупает бытовую технику, у всех полно, кое-что с прошлого падения рубля. вот и придумали, да у нас в Барнауле похоже этот короновирус еще с декабря, на новогодние каникулы была вспышка заболеваний с температурой, диким кашлем, китайцев -то полно учится, скорая не приезжала из-за массовости вызовов. А кто проверял, дежурно выписывали от ОРВИ лечение и все.

31.03.2020 11:21
@@

В них можно прятаться от вируса...))

31.03.2020 11:38
- гость -

хе-хе...давно уже морозилочку прикупил...

31.03.2020 12:04
- гость -

на той неделе квартиру прикупил на этой наверное морозилочку возьму....

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