Работодатели Барнаула стали на треть чаще искать работников на "удаленку"

За последние пять лет в Барнауле почти на 30% вырос спрос на удаленщиков. Об этом сообщает ИА "Банкфакс" со ссылкой на исследование HeadHunter.
Согласно рекрутинговой площадке, за последние пять лет спрос на удаленных работников в Барнауле вырос почти на 30%. В 2019 году от общего числа открытых вакансий лишь 2% предлагали возможность удаленной работы, но общее число с 2014 года выросло на 37%.
Почти треть из них искали IT-специалистов, а еще четверть – специалистов сферы продаж. Среди конкретных профессий чаще всего требовались программисты, разработчики, аккаунт- и SMM-менеджеры, таргетологи, копирайтеры и дизайнеры. При этом большая часть вакансий доступна для студентов и людей без опыта работы.
В Барнауле средняя зарплата на "удаленке" составляет порядка 30 тысяч рублей. В исследовании отметили, что уровень предложений за последние несколько месяцев находится в пределах ожиданий в начале 2020 года.
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