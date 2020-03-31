Ученые установили дальность поражения человеческим чиханием

Американские ученые установили, что облако жидкости при чихании разлетается на 7-8 метров и держится в воздухе гораздо дольше, чем считалось ранее. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of American Medical Association.
Для эксперимента использовалась рапидная камера с возможностью съемки двух тысяч кадров в секунду. Из полученных записей стало ясно, что облако жидкости разлетается на 7-8 метров, а в зависимости от влажности окружающей среды капли могут зависать в воздухе на несколько секунд. Кроме того, оседая, они заражают поверхности.
Авторы исследования предполагают, что их выводы помогут в борьбе с COVID-2019, пишет N+1.
Комментарии
Это они еще не всех исследовали...
Где маски купить?!
Господи... всегда одноразовые носовые платочки в кармане. Если кто в трамвае кашляет - прикрыла рот и нос, на выходе платочек выкинула. Всегда так зимой, когда гриппы всякие. То же и в магазине...
31.03.2020 11:53
Мадам
Вы эти платочки вождю нашему посоветуйте, а то он в скафандре ходит, бедолага...
Ну скафандров на всех точно не хватит. А платочек в несколько слоёв - не хуже маски.
31.03.2020 12:01
Мадам
Это Вы зря - без платочков останетесь, масок нет - а теперича население узнает, что платочки это наше ВСЁ!!!
Гостю: Нифига! На крайний случай старые ношеные простынки на платочки порву!!! И в каждый заверну раздавленную дольку чеснока. А кому запах не нравится - пусть на 7-8 метров в сторону отойдёт.
31.03.2020 12:17
Мадам
А маски Вас чем не устраивают, по старым простыням не ностальгируете?!
А маски Вас чем не устраивают
А мне намордники не идут - не женственно. А платочек в руке, ещё и надушенный - дело другое.
31.03.2020 12:56
Мадам
Странно, зачем "душить" старые романтичные простыни...
Гыыы... ну простыни - это... хм... на худой конец, когда платочки кончатся, как тут предвещали... :\