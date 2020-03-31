Алтайские медики призывают людей оставаться дома

Фото: Instagram
Медики Алтайского края поддержали в соцсетях всемирный флешмоб #StayAtHome, призывающий людей самоизолироваться и остаться дома, чтобы помочь работникам здравоохранения бороться с пандемией и остановить распространение коронавируса.
Сразу в трех медучреждениях региона персонал призвал граждан остаться дома. Так, сотрудники Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства, поликлиники № 10 города Барнаула и Алейской ЦРБ опубликовали фотографии в Instagram, в которых медики держат в руках листы с лозунгом акции: "Мы работаем ради вас – останьтесь дома ради нас!"
По последним данным, в стране 1836 человек заразились коронавирусом, в девяти случаях болезнь завершилась летальным исходом. В Алтайском крае уже два пациента больны COVID-19.
Комментарии
Хороший призыв - а призвать власти обеспечить население средствами защиты - слабо?!
берёменным и роженицам сидеть дома?
Час от часу не легче! Пишут такое, вероятно, чтобы не скупали маски?
@Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что медицинские маски нужно носить только в случае заражения коронавирусом или при контакте с больным, рассказал исполнительный директор ВОЗ Майкл Райан. Более того, неправильное ношение масок может даже навредить человеку.
"Нет конкретных доказательств того, что массовое ношение масок населением имеет какие-либо потенциальные преимущества. На самом деле, есть некоторые свидетельства об обратном действии при неправильном использовании или неправильном ношении маски", - отметил Райан.@
И кому верить???
Главное, что бы они увольняться не начали.
В Канаде людей информируют следующим образом. Новый короновирус может в течение многих дней не показывать никаких симптомов инфекции. Каким образом можно обнаружить, инфицирован человек или нет? По новой информации после заражения до появлению симптомов COVID19 может пройти 20 дней.
Когда у человека появляются температура и кашель и он обращается в больницу, то его лёгкие уже поражены на 50 процентов фиброзом, а это поздно.
Эксперты из Тайваня предлагают проводить самим такой тест:
Вдохните глубоко и задержите дыхание на время дольше 10 секунд. Если после теста у вас не будет кашля, неприятных давящих ощущений или каких-либо других осложнений, то это является доказательством того, что в ваших лёгких нет фиброза и, следовательно, инфекции.
Пожалуйста проводите этот эксперимент каждое утро помещении с чистым воздухом!
Великолепный совет японских врачей, занимающихся лечением больных COVID 19.
Необходимо не допускать сухости во рту и в горле, нужно поддерживать в них влажную среду. Выпивайте минимум каждые 15 минут несколько глотков воды.
Почему? Даже когда вирус попадет в ваш рот, жидкость (вода или другие напитки) смоет его через пищевод в желудок. А в желудке вирус убивается желудочным соком.
Если вы не пьёте достаточно жидкости регулярно, вирус может попасть в лёгкие, а это опасно. Пожалуйста пошлите эту информацию всем членам вашей семьи, друзьям и знакомым.
31.03.2020 11:26
- гость -
Даже призывать не надо,а просто губернатору вместо посещения Авангарда,где 15 швей шьют 7500 масок в смену (одна-500 шт),поехать на БМК,где порядка 300 швей (150000 штук в день) и договориться с руководством о производстве. А госзаказ БМК,если он есть,может и подождать.(если не побоится с Пу пообщаться) И народ успокоится немного.
Местное население должно сидеть дома, а им за это два самолёта заразы из Тайваня припёрли и по три самолёта ежедневно из Москвы + паравоз ежедневный+Оськина
Пл моему вирус уже расворил мозг комментаторов.. хотя может его и не было...
Я на 29 недели беременности была на дневном стационаре до сегоднешнего дня, врач о продлении даже не захотела говорить. На работе никаких мер не приняли вообще, хотя удаленно есть возможность работать. Хоть хочешь, хоть не зочешь выходить придется, в отпуск не отпустили из-за нехватки работников(((
без западных селфи не обойтись, конечно
Уж не шарохаться как всем, точно! А рожать то вы точно дома не захотите. И в инфекционке тоже
А классный совет от #stayhome! Можно ещё м дополнить. Придя домой, немедленно выпить несколько глотков жидкости... хм... желательно водки!