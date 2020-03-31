"У коров нет выходных": жителей Алтая готовы обеспечить едой во время карантина

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайского края будут работать в прежнем режиме во время нерабочих дней, объявленных в стране из-за эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом. Более того, большинство предприятий в последние дни увеличили производство своей продукции из-за большого спроса среди населения, которое в панике отправилось в магазины скупать продукцию на случай длительного карантина. В управлении по пищевой и перерабатывающей промышленности уверяют, что продукции хватит на всех и беспокоиться не нужно.

Перебоев с поставками не будет

Как сообщил amic.ru руководитель отдела рекламы и связей с общественностью АО "Барнаульский молочный комбинат" и "Модест" Евгений Ноздрачев, в ближайшие недели перебоев с поставками молочной продукции в Алтайском крае не предвидится.

"Скажу больше – заявки от торговых сетей значительно увеличились, мы связываем это с тем, что в России текущая неделя объявлена нерабочей и покупательная способность в этот период должна вырасти. Отмечу, что производство молока – это непрерывный процесс на протяжении всего календарного года. У коров не бывает выходных и праздничных дней, даже в напряженный период, который наблюдаем мы все, буренок нужно доить", – пояснил представитель Барнаульского молочного комбината.

Аналогичная ситуация наблюдается на предприятии "Русский хлеб", занимающемся производством хлебобулочной продукции. Как пояснили в компании, производство продукции увеличилось за последнюю неделю примерно на 15-20%. При этом речи об остановке производства не стоит.

Также в настоящее время заводы по производству круп и макаронных изделий в Алтайском крае увеличили темпы.

Запрещены рукопожатия

В управлении по пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайского края рассказали, что производство продукции в последние недели из-за ситуации с коронавирусом стоит на особом контроле. Так, все предприятия продолжают работать в соответствии с технологическими возможностями. Ряд сотрудников компании были переведены на удаленный режим работы – через мессенджеры, телефон, электронную почту. В настоящее время мощности переработки выведены на полную загрузку.

Все сотрудники фирм проходят проверку на состояние здоровья – у них измеряют температуру при входе и на рабочих местах согласно установленному графику. Также им запретили рукопожатия. Увеличена частота санитарных обработок помещений. Ряд предприятий установили бактерицидные лампы не только в производственных, но и в офисных помещениях. Все компании отменили свое участие в выставках и конференциях, а также командировки сотрудников.

Отметим, что до 5 апреля в Алтайском крае продлится нерабочая неделя. Большинство компаний и организаций работают в удаленном режиме или вовсе находятся в отпуске. В штатном режиме работают продуктовые магазины.

Сколько нужно еды жителям Алтайского края?

Согласно официальной информации Минсельхоза, исходя из рациональных норм потребления продуктов питания, ежегодная потребность населения Алтайского края в муке составляет порядка 150 тысяч тонн, в крупе – 49 тысяч тонн, макаронных изделиях – 19 тысяч тонн, растительных маслах – 28 тысяч тонн, сливочном масле – 9,3 тысячи тонн, сырах – 16,2 тысячи тонн.