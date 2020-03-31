А из нашего окна... Как выглядит Барнаул в домашних фотозаметках amic.ru

Фото: amic.ru
Как и очень многие организации Барнаула редакция ИА "Амител" в полном составе ушла на удаленную работу. Как и вы, мы сейчас смотрим на мир и любимый город из окон наших квартир. И мир этот, с одной стороны, пугает, потому что такими пустыми улицы Барнаула мы видели разве что только утром 1 января, когда все отсыпались после веселой новогодней ночи. А с другой стороны, радует, потому что получается, что сознательность наших соседей все-таки на достаточно высоком уровне.
Мы призываем всех жителей Барнаула и Алтайского края по возможности изолироваться дома. Позаботьтесь о себе и окружающих: тщательней мойте руки (как делать это правильно, смотрите тут), используйте маски и держите дистанцию с другими людьми.
И конечно, смотрите фоторепортаж "Мир из нашего окна". Присылайте и свои фото на почту news@amic.ru.
Комментарии
Да ну, фотошоп...))