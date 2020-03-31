Петиция с требованием закрыть границы Алтайского края появилась в Сети

На сервисе change.org появилась петиция с требованием закрыть границы Алтайского края, чтобы не допустить распространения COVID-19. На данный момент она собрала чуть больше 100 подписей.
Обращение направлено к Виктору Томенко, краевому Минздраву и Роспотребнадзору. Автор предложил 10 мер, которые, по его мнению, нужно предпринять. Среди них: ограничение сообщения с другими регионами, остановка деятельности торговых центров, введение дополнительной санитарной обработки и режима карантина на территории края.
Напомним, что на данный момент в регионе проходит нерабочая неделя. Крупные ТЦ закрыты частично. Подтвержденных случаев заражения два.
Комментарии
Там в петиции про маски ничего не сказано? А то она набрала бы побольше
Теперь когда ОН уже здесь, есть в этом смысл?
Это нужно было делать пару месяцев назад. А теперь уже поздно пить боржом
нефиг петиции писать
#СИДИДОМА
Да возгарят костры святой инквизиции !!!
Теперь уже должна быть петиция с требованием о принятие мер к тем, кто эти меры вовремя не принял. Об таких элементарных мерах, как закрытие границ, изоляция прибывающих и обеспечение населения элементарными масками говорилось, когда ничего этого не было. А теперь уже надо принимать меры к тем, кто вовремя эти меры не принял
Такие вот в бывшей братской стране автобусы с вывезенными из Китая камнями закидывали. Причём, почему-то уверен, что подписанты сами-то особо правила поведения не соблюдают. Таким все вокруг должны режим благоприятствования создавать, а сами только права качать.
Вчера на Южном люди пришли в погреб, за картошкой и огурцами солеными, и с удивлением услышали от Михалыча (человека открывающего и закрывающего кооперативный погреб в определенные часы, по утвержденному на собрании членов кооператива графику), что дверь он не откроет так как его за это заберут в полицию)))))))) И НЕ ОТКРЫЛ ВЕДЬ ПО ПРАВДЕ))))))))) Люди в изумлении разошлись по домам))))))) Теперь все думают - гадают как назвать Михалыча, COVIDIOT или COVIDERAST))))
Так может дойти, что Михалычей на вилы начнут поднимать, а садить за это будет нельзя, чтобы вирус на зону не занести. До маразма то доходить наверное не надо. Михалычи, владельцы продуктовых магазинов, двери открывают с радостью
Теперь все думают - гадают как назвать Михалыча, COVIDIOT или COVIDERAST))))
А Вас как назвать? Могли бы взять ключ и открыть под свою ответственность. Вы просто нагнетатель на вентилятор ?
Перекроют вам границы
Ваш туризм пойдёт к ерам...
Строили-строили "Арбат" и чудо-набережную...
А теперь турист не попрет...
Идиотов из социальных сетей на канатной лучше закройте.
Да, хорошая мера! Вот ссылка на саму петицию
http://chng.it/67hLrLxg2g
да нужно закрывать до июня. крепость . как раньше
31.03.2020 12:27
iOne
Да возгарят костры святой инквизиции !!!
Точно)) некоторым из наших сограждан не вируса бояться надо, а башку лечить срочно.
Башку лечить надо % 80 , не меньше
Теперь когда ОН уже здесь, есть в этом смысл?
Чтобы не вырвался?
Поздно пить боржоми...
Дебилы в этой стране рулят. Закрывать надо на карантин (на весь инкубационный период) прибывающих из потенциально опасных регионов, а также выявленных больных и их контакты. Закрывать мирное население- это геноцид.
31.03.2020 13:55
Психиатр
Ну-ка, подскажите, как выявить все контакты наших депутатов, летевших одним рейсом с больной дамой? С учетом того, что они явно за это время сходили не в один магазин, кто-то на каких-нибудь встречах был, с журналистами общался и т.д. А еще есть члены их семей, соседи...
Депутаты подлежат аннигиляции. Без них всем лучше будет.