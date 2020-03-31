Россияне рассказали, как долго они готовы работать без отпуска

Половина россиян готова обойтись без отпуска в течение этого года. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на исследование Aviasales.
Согласно данным, около половины опрошенных россиян готовы в течение года работать без отпуска. Еще четверть сказали, что сил у них хватит только на полгода. Десятая часть респондентов оценили свой запас прочности на три месяца, а 14% – что без отпуска не продержатся и месяца.
Кроме этого некоторые участники исследования рассказали, что без отдыха работают уже в течение нескольких лет. В основном это те, кто держит собственный бизнес. "Когда у вас собственный бизнес, отпуска у вас нет примерно никогда", – писали респонденты.
Ранее amic.ru сообщил, что треть россиян на время отпуска в этом году собираются уехать в деревню, а еще треть – путешествовать по России. При этом 25% опрошенных и вовсе планируют продолжить работать.
Комментарии
я ниразу не был в отпуске....стаж работы 15 лет. не сдох. Глядите ка...полгода только выдержат....
Рабство в генах. Готовы работать, лишь бы работать.
Ну и глупый. Без отпуска ты рабоаешь неэффективно