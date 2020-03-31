На прошлой неделе в Алтайский край руководство МВД России направило специальную группу из 25 человек, утверждают источники amic.ru. В задачу силовиков входила подготовка местных правоохранителей на случай различных сценариев при эпидемии коронавируса в регионе. По данным инсайдеров, как минимум один из командированных, возможно, оказался заражен новой инфекцией.

По сведениям издания, расширенное совещание в алтайском главке с участием руководства регионального ГУ МВД России прошло в четверг, 26 марта. Уже тогда стало понятно, что вопрос обнаружения covid-19 в крае – это дело ближайших дней. Основная мысль, которую пытались донести приезжие, – необходимость самоизоляции и строгого соблюдения "домашнего режима".

По одной из версий, среди прочих тем обсуждался в том числе алгоритм действий правоохранительных органов на случай введения в Алтайском крае жесткого карантина по примеру Москвы.

Совещанием в Барнауле дело не ограничилось: эмиссары отправились в муниципалитеты, чтобы донести указания до местных правоохранителей. Известно, что всего было создано восемь групп, в каждую из которых входило по три человека. Точное количество городов и районов края, которые успели посетить командированные из Москвы, неизвестно.

Между тем источники amic.ru утверждают, что из 25 прибывших на Алтай полицейских один, предположительно, оказался заражен коронавирусом. Это якобы подтвердил тест. Точное местонахождение силовика на данный момент неизвестно. Учитывая возможный круг контактов полицейского, потенциально инфицированными могут оказаться несколько десятков человек.

Никто не отрицает ключевую роль правоохранительных органов в сложившейся ситуации, а также значение превентивных мер в отношении коронавируса. Ощущение безопасности у граждан – важнейший элемент стабильности системы. Однако возникает и другой вопрос – насколько сотрудники полиции защищены от новой инфекции, как их проверяют (и делают ли это вообще) на наличие нового вируса. Выходить на работу должны только здоровые люди, это касается всех профессий, а не только гражданских. Кстати, такой атрибут, как медицинская маска, можно увидеть далеко не у всех патрулей на улицах Барнаула.

Amic.ru направил официальный запрос в ГУ МВД России по Алтайскому краю на имя руководителя главка генерал-лейтенанта полиции Андрея Подоляна. В свою очередь пресс-служба ведомства посоветовала обратиться напрямую к начальнику УОС МВД РФ генерал-майору внутренней службы Александру Князеву. Косвенно этот факт подтверждает визит спецгруппы из Москвы. Более того, как рассказал инсайдер, по состоянию на вечер 30 марта часть прибывших находилась все еще в Барнауле.

По данным источника, некоторые из командированных полицейских контактировали в Москве с замминистра внутренних дел России Виталием Шуликом. 27 марта федеральные СМИ написали о том, что он госпитализирован с подозрением на коронавирус.

По данным Telegram-канала "Омбудсмен полиции", на прошлой неделе в центральном аппарате МВД проходило совещание с участием замминистра и сотрудников ФСБ. Также на нем была пресс-секретарь МВД Ирина Волк.

В настоящее время Волк, а также 15 сотрудников ФСБ ушли на карантин из-за подозрения на коронавирус.

Amic.ru продолжит следить за развитием событий.