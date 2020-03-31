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Российские ретейлеры запретят оплачивать заказы наличными

, ИА "Амител"
И банковскими картами тоже
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Российские ретейлеры анонсировали отказ от приема наличных средств за заказы в связи с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба Wildberries.

По новым правилам, торговые залы будут закрыты, а работа будет осуществляться только в режиме выдачи заказов. При этом компании запретят принимать не только наличные, но и банковские карты в пунктах выдачи, а выдавать будут только те товары, которые куплены по предоплате на сайте или в приложении магазина.

Кроме того, в пункты выдачи заказов или магазины будут запускать строго по одному покупателю, а кабинки для примерки одежды работать не будут. Сотрудников обяжут носить защитные маски и перчатки, а в помещениях установят санитайзеры.

Соглашение подписали Wildberries, Lamoda, Ozon, AliExpress, Boxberry, "Авито", "Снежная королева", "Ситилинк", "М.Видео-Эльдорадо", "Связной", "Спортмастер", ПЭК и DPD. Также инициативу поддержал и "Леруа Мерлен", однако закрывать торговые залы в компании не намерены.

Как подчеркнули в Wildberries, ретейлеры объединились с целью повысить безопасность своих клиентов и сотрудников, а также не допустить вспышки COVID-19, как это произошло в США и Европе. В компании рассчитывают, что продуктовые магазины также примут аналогичные меры и перейдут на онлайн-торговлю.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

31.03.2020 13:39
гость

которые куплены по предоплате на сайте

То есть по 100 процентной предоплате. Ну удачи

31.03.2020 13:40
гость

А как они их выдавать будут, в окно выбрасывать?

31.03.2020 13:48
- гость -

С таким подходом вайлдбериз и Ламода быстро в трубу вылетят.

31.03.2020 13:49
месный

тоесть торговая организация на территории России не будет принимать в качестве оплаты деньги России ? Это блин как ваще?!?!?!

31.03.2020 13:59
- гость -

не переживайте, если в шкафах покапаться, то одежды хватит у всех на несколько лет, не велика потеря, пусть делают че хотят

31.03.2020 14:09
- гость -

А карты-то им чем не угодили?

31.03.2020 14:23
Комиссар

Следующий шаг - конфискация наличных денег у населения. Видимо за этим и приехал заразный силовик из следующей новости.

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