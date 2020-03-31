Российские ретейлеры запретят оплачивать заказы наличными

Российские ретейлеры анонсировали отказ от приема наличных средств за заказы в связи с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба Wildberries.
По новым правилам, торговые залы будут закрыты, а работа будет осуществляться только в режиме выдачи заказов. При этом компании запретят принимать не только наличные, но и банковские карты в пунктах выдачи, а выдавать будут только те товары, которые куплены по предоплате на сайте или в приложении магазина.
Кроме того, в пункты выдачи заказов или магазины будут запускать строго по одному покупателю, а кабинки для примерки одежды работать не будут. Сотрудников обяжут носить защитные маски и перчатки, а в помещениях установят санитайзеры.
Соглашение подписали Wildberries, Lamoda, Ozon, AliExpress, Boxberry, "Авито", "Снежная королева", "Ситилинк", "М.Видео-Эльдорадо", "Связной", "Спортмастер", ПЭК и DPD. Также инициативу поддержал и "Леруа Мерлен", однако закрывать торговые залы в компании не намерены.
Как подчеркнули в Wildberries, ретейлеры объединились с целью повысить безопасность своих клиентов и сотрудников, а также не допустить вспышки COVID-19, как это произошло в США и Европе. В компании рассчитывают, что продуктовые магазины также примут аналогичные меры и перейдут на онлайн-торговлю.
Комментарии
которые куплены по предоплате на сайте
То есть по 100 процентной предоплате. Ну удачи
А как они их выдавать будут, в окно выбрасывать?
С таким подходом вайлдбериз и Ламода быстро в трубу вылетят.
тоесть торговая организация на территории России не будет принимать в качестве оплаты деньги России ? Это блин как ваще?!?!?!
не переживайте, если в шкафах покапаться, то одежды хватит у всех на несколько лет, не велика потеря, пусть делают че хотят
А карты-то им чем не угодили?
Следующий шаг - конфискация наличных денег у населения. Видимо за этим и приехал заразный силовик из следующей новости.