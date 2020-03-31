Врачи рассказали, как вылечиться от коронавируса без лекарств

Специалисты из Мельбурнского университета пришли к выводу, что люди с сильным иммунитетом способны самостоятельно побороть коронавирус. Примером для них стала 47-летняя пациентка их города Ухань, пишет РИА Новости".
Женщина приехала в Австралию, а позже ее госпитализировали с симптомами COVID-19. Заболевшей не назначали лекарств и прописали только внутривенное введение жидкости для поддержания баланса в организме.
В результате пациентка самостоятельно выздоровела через две недели, а анализ крови показал увеличение иммунных клеток.
Отмечается, что на момент заражения женщина не страдала хроническими заболеваниями и не имела вредных привычек.
Комментарии
Написали: "иметь крепкий иммунитет". А как его добиться? Как его тренировать, чтобы он повысился? Водой холодной обливаться, чеснок есть, или какие травы, на турнике подтягиваться? Что делать?
"Фильтрующийся вирус ящура особенно бурно развивается в организмах, ослабленных никотином, алкоголем и… — Излишествами нехорошими…" (с)
китаянка в своей жизни ни разу антибиотиков не пила, а европейцев и нас посадили на эту дрянь конкретно.
14:05 Алиса @развивается в организмах, ослабленных никотином, алкоголем и… — Излишествами нехорошими…"@
А вот птичий грипп. Птички и не пьют, и не курят, и излишествами нехорошими не занимаются, а заражаются и все умирают У вас есть другие рекомендации по укреплению иммунитета? ))
31.03.2020 14:12
- гость -
А вы не пейте. Ешьте здоровую пищу, живите в деревне по заветам предков, и будет вам счастье. Будете как китаянка.
У ваших заветных предков доживать до 40 лет считалось верхом неприличия
живите в деревне по заветам предков
это что, какать придется в туалете, который на улице?
через это надо опять перейти для повышения иммунитета?