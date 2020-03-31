Дороги не закроют на Алтае из-за карантина. Автобусы не ездят только в Казахстан

Дороги в Алтайском крае не будут перекрывать из-за пандемии коронавируса в России. Все автобусы в данный момент ходят по расписанию в штатном режиме за исключением Республики Казахстан, граница с которой временно закрыта, сообщили в Министерстве транспорта региона.
Как пояснили в ведомстве, в случае значительного снижения пассажиропотока на регулярных маршрутах междугороднего сообщения возможны изменения расписания движения автобусов по некоторым маршрутам. Обо всех изменениях перевозчики заблаговременно уведомляют Минтранс Алтайского края, а также автовокзалы. Все автобусы проходят дезинфекцию.
Также не планируется ограничивать передвижение личного транспорта. Ранее в социальных сетях появилась фейковая информация о перекрытии федеральной трассы Барнаул – Бийск. Люди в мессенджерах слали друг другу фотографии с военными на трассе. В сообщении говорилось, что граждан, желающих проехать, не пропускают сотрудники ГИБДД. Позже в ГУ МВД России по Алтайскому краю подтвердили, что эта информация не соответствует действительности. По данным полицейских, никаких похожих мероприятий в крае не проводится, ограничений по проезду в Бийск и другие населенные пункты края нет.
Что касается ситуации в Барнауле, то все автобусы и электротранспорт каждый день проходит санитарную обработку. На время нерабочих дней до 5 апреля весь транспорт переведен на режим работы выходного дня – интервалы между рейсами возросли до 30 минут. Однако карантинные мероприятия уже ударили по перевозчикам. Пассажиропоток в столице края рухнул на 40-50%.
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