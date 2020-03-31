Мать больного коронавирусом младенца рассказала про симптомы болезни

Мать заразившегося коронавирусом младенца в Англии рассказала про симптомы болезни у ее сына. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на газету Daily Mirror.
По словам Тони Роудс, у ее семинедельного сына Кёртиса проявились симптомы коронавируса. Сначала ребенок несколько дней странно плакал, а после он начал отказываться от еды. Младенец был сонным и почти не ворочался, а на следующий день у него покраснела кожа и воспалился глаз. Младенец периодически кашлял и чихал.
Родители отвезли ребенка в местную больницу, где доктора определили у него сепсис. Его протестировали на коронавирус, как и всех прибывающих пациентов, но результаты анализов приходят лишь через несколько дней.
Кёртису назначили антибиотики, а через три дня выписали из больницы, поскольку ему стало лучше. Однако на следующий день из больницы позвонили – из лаборатории пришли результаты, и все это время он болел коронавирусом.
Роудс опубликовала историю болезни сына в Facebook, поскольку влияние COVID-19 на детей почти не изучено. У ее ребенка не было сухого кашля или высокой температуры, а потому заболевание можно было легко пропустить.
Напомним, что в большинстве случаев дети болеют полностью бессимптомно, но при этом представляют угрозу для окружающих, поскольку заразны для взрослых.
Комментарии
если и переводите иностранную статью, то хотя бы медицинским переводчиком...
доктора определили у него сепсис. в оригинале - заражение
Сепсис - заражение крови. У меня был в младенчестве. Еле спасли.
Заражение медицинский термин? Больше на быдлоцкий смахивает. Инфекция.