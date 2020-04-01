Детям нечего есть: фонд "Облака" объявляет сбор денег на продукты

В условиях кризиса и самоизоляции подопечные благотворительного фонда "Облака" оказались в сложной ситуации. Им просто нечего есть. Поэтому фонд собирает продуктовые наборы или средства на их покупку. Сейчас на эти нужды необходимо 15 тысяч рублей.
Помощь уже получила мать четверых детей Надежда. У нее маленькая дочка, которой чуть больше годика. Ей и всем остальным деткам необходимо сбалансированное питание, которое сейчас семья не может себе позволить.
"Недавно Надежда получила диплом мастера маникюра и готова была приступить к работе. Но карантин поменял все планы. Мама не знает, как ее семье прожить без помощи посторонних. И у каждой нашей семьи своя печальная история, все они нуждаются в нашей поддержке в такой сложный период", – рассказывают в фонде.
Некоторые подопечные фонда – матери-одиночки с младенцами на руках. Сейчас они в особой группе риска, потому что у них нет возможности подрабатывать, а детских пособий попросту не хватает.
Как помочь
Все неравнодушные могут перевести любую сумму на покупку продуктов с сообщением "На продукты":
- На сайте www.fondoblaka.com через кнопку "Помочь".
- Отправить SMS на номер 3434 с текстом "Облака 75" (вместо цифр введите сумму).
- Через Сбербанк-Онлайн: нажмите на вкладку "Платежи", далее введите в поисковой строке имя "фонд Облака", затем укажите сумму пожертвования.
Если же в условиях карантина все-таки есть желающие привезти продукты, то офис "Облаков" дежурит ежедневно с 10:00 до 16:00. Находится он по адресу проспект Социалистический, 34.
Также здесь можно купить многоразовые маски для себя и своей семьи, которые шьют женщины, подопечные фонда. Все вырученные деньги пойдут на продукты. Маску можно заказать по телефону 8-963-578-76-15.
Комментарии
Недавно Надежда получила Диплом мастера маникюра и готова была приступить к работе
Их и с опытом уже девать некуда.
скоро всем не на что будет есть
Тем временем в страдающей Америке, которой мы помогаем в борьбе с вирусом, Трамп пособия выплачивает. И школьникам еду бесплатно развозят.
таким макаром что щас скоро нам всем неначто будет есть купить