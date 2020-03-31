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В Новосибирской области вводят режим самоизоляции

, ИА "Амител"
Ограничения начнут действовать сегодня вечером
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Власти Новосибирской области вводят режим самоизоляции для всех жителей региона в целях предотвращения распространения коронавируса. Об этом на внеочередном заседании правительства сообщил губернатор региона Андрей Травников.

Меры вступают в силу 31 марта с 20:00. Гражданам, находящимся на территории Новосибирской области, предписано не покидать места проживания за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и посещения работы, а также соблюдать дистанцию в полтора метра до других граждан.

Кроме того, на заседании объявили, что въезд в Новосибирскую область закроют сегодня вечером с 20:00 31 марта 2020 года.

Режим самоизоляции введен в регионе по примеру Москвы. Напомним, 29 марта мэр столицы Сергей Собянин ввел режим повышенной готовности. В частности, жителям Москвы запретили покидать квартиру за исключением поездок на работу, похода в ближайший магазин или аптеку, обращения за экстренной медицинской помощью. Также горожанам позволили выносить мусор и выгуливать домашних животных, но не дальше, чем на 100 метров от места проживания.

По последним данным, в Новосибирской области девять зараженных COVID-19. По стране число заболеваний достигло 1836, девять человек умерло. В Алтайском крае два пациента с коронавирусом.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

31.03.2020 13:05
- гость -

А все поликлиники на плановый приём закрыты? Врачебно физкультурный диспансер на Автотранспартной приём ведет

31.03.2020 13:06
гость

Сейчас смотрел закон, по которому карантин вводится, не нашел там такого режима, там есть понятие карантина, за нарушение которого в КоАП есть штраф от 100 до 500 рублей

31.03.2020 13:10
- гость -

13:06
гость
Законы для лохов, понятия - для пацанов!

31.03.2020 13:14
точный

значит со стороны Новосибирской области Алтайский край то же на карантине. Осталось другим соседям карантины ввести и мы будем то же на карантине.

31.03.2020 13:16
- гость -

У нас тити мнут, выжидают

31.03.2020 13:25
- гость -

Правильное решение!

31.03.2020 13:28
гость

Алтайский край следующий. И это правильно.

31.03.2020 13:31
гость

У нас и с масками тити мнут

31.03.2020 13:37
гость

Если это не карантин, то это ни о чем. Вводить надо карантин, за его нарушение есть штраф. Нет штрафа за нарушение какого то режима самоизоляции. Еще режим самолечения придумайте. Режим самопошива масок. Режим самоборьбы с преступностью. А зачем тогда большие зарплаты платить, если все делается "само" ?

31.03.2020 13:38
Гость

31.03.2020 13:28
гость
Да если бы АК первым закрылся-я бы не был против.
ВПТ боится расстрела за паникёрство.

31.03.2020 13:44
- гость -

Тити мнёт вова. Объявлять режим ЧС и карантин - это его полномочия, а сейчас обязанность. Но он не хочет брать на себя ответственность, поэтому руководство регионов делает это как может. Щас вова хочет свалить обязанность объвления ЧС или ЧП на госдуму.
Но зато уогда короновирус победят, вова будет первым победителем.
Мейчас происходит преступное бездействие верховной власти.

31.03.2020 13:47
месный

а вот у меня вопрос: а нехрен такие правители сдались если всё само...

31.03.2020 13:47
- гость -

Столько самоизоляции уже столько регионов ввели!

31.03.2020 13:50
Гость

Наш губер не такой,и скорее всего вообще не введёт никакой изоляции.Поди в тайгу сбёг,самоизолировался как и гарант.

31.03.2020 13:55
Гость

31.03.2020 13:47
- гость -
В Вологде 2 вирусника-область на изоляции! Виктор Петрович,ау!!!!

31.03.2020 14:09
Dima

Я надеюсь многие понимают, почему именно не Карантин? Денег "нет" у власти для поддержания режима карантина. Придумали какую-то ахинею

31.03.2020 14:10
Томенкин

Как бы в отстающие не попасть!

31.03.2020 14:16
- гость -

А почему не слышно о целом министре здравоохранения АК - Мите Попове? Почему он молчит? Может он в Тайланде?

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