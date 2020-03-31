В Новосибирской области вводят режим самоизоляции

Власти Новосибирской области вводят режим самоизоляции для всех жителей региона в целях предотвращения распространения коронавируса. Об этом на внеочередном заседании правительства сообщил губернатор региона Андрей Травников.
Меры вступают в силу 31 марта с 20:00. Гражданам, находящимся на территории Новосибирской области, предписано не покидать места проживания за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и посещения работы, а также соблюдать дистанцию в полтора метра до других граждан.
Кроме того, на заседании объявили, что въезд в Новосибирскую область закроют сегодня вечером с 20:00 31 марта 2020 года.
Режим самоизоляции введен в регионе по примеру Москвы. Напомним, 29 марта мэр столицы Сергей Собянин ввел режим повышенной готовности. В частности, жителям Москвы запретили покидать квартиру за исключением поездок на работу, похода в ближайший магазин или аптеку, обращения за экстренной медицинской помощью. Также горожанам позволили выносить мусор и выгуливать домашних животных, но не дальше, чем на 100 метров от места проживания.
По последним данным, в Новосибирской области девять зараженных COVID-19. По стране число заболеваний достигло 1836, девять человек умерло. В Алтайском крае два пациента с коронавирусом.
Комментарии
А все поликлиники на плановый приём закрыты? Врачебно физкультурный диспансер на Автотранспартной приём ведет
Сейчас смотрел закон, по которому карантин вводится, не нашел там такого режима, там есть понятие карантина, за нарушение которого в КоАП есть штраф от 100 до 500 рублей
13:06
гость
Законы для лохов, понятия - для пацанов!
значит со стороны Новосибирской области Алтайский край то же на карантине. Осталось другим соседям карантины ввести и мы будем то же на карантине.
У нас тити мнут, выжидают
Правильное решение!
Алтайский край следующий. И это правильно.
У нас и с масками тити мнут
Если это не карантин, то это ни о чем. Вводить надо карантин, за его нарушение есть штраф. Нет штрафа за нарушение какого то режима самоизоляции. Еще режим самолечения придумайте. Режим самопошива масок. Режим самоборьбы с преступностью. А зачем тогда большие зарплаты платить, если все делается "само" ?
31.03.2020 13:28
гость
Да если бы АК первым закрылся-я бы не был против.
ВПТ боится расстрела за паникёрство.
Тити мнёт вова. Объявлять режим ЧС и карантин - это его полномочия, а сейчас обязанность. Но он не хочет брать на себя ответственность, поэтому руководство регионов делает это как может. Щас вова хочет свалить обязанность объвления ЧС или ЧП на госдуму.
Но зато уогда короновирус победят, вова будет первым победителем.
Мейчас происходит преступное бездействие верховной власти.
а вот у меня вопрос: а нехрен такие правители сдались если всё само...
Столько самоизоляции уже столько регионов ввели!
Наш губер не такой,и скорее всего вообще не введёт никакой изоляции.Поди в тайгу сбёг,самоизолировался как и гарант.
31.03.2020 13:47
- гость -
В Вологде 2 вирусника-область на изоляции! Виктор Петрович,ау!!!!
Я надеюсь многие понимают, почему именно не Карантин? Денег "нет" у власти для поддержания режима карантина. Придумали какую-то ахинею
Как бы в отстающие не попасть!
А почему не слышно о целом министре здравоохранения АК - Мите Попове? Почему он молчит? Может он в Тайланде?