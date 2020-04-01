Закажи и лежи. Что можно заказать с доставкой в Барнауле, чтобы не выходить из дома?

Из-за коронавируса большинство людей оказались закрытыми в своих домах. Нет, выйти вы, конечно, можете, но оно вам надо? Мы все еще призываем (и не перестанем этого делать) вас оставаться дома в это непростое время. А чтобы жизнь на самоизоляции не казалась вам тюрьмой, подобрали для вас удобные сервисы доставки. Так, чтобы вы и вкусно поесть могли, и книжку почитать, и даже ремонт затеять.

Хочется супчика и салатика. А еще пиццу и шаурму

Что-что, а голодным вы на карантине точно не останетесь. Пусть большинство кафе и ресторанов закрылось для посетителей, но доставить вам еду на дом они всегда готовы. Конечно, вы можете сами позвонить в свое любимое кафе (или зайти на его сайт) и выбрать все, что вашей душе угодно. Но если вам на карантине захотелось вкусненького, а чего – непонятно, то можете воспользоваться сервисом "Яндекс.Еда".

Кстати, многие заведения могут передать вам заказ бесконтактным способом, что очень актуально в условиях эпидемии. Например, в "Грильнице", если вы оплатите заказ онлайн, курьер может оставить еду на специальной подставке возле двери и отойти на безопасное расстояние. Заказ он, конечно, привезет в перчатках и маске.

Сколько стоит:

Что касается "Яндекс.Еды", то все зависит от того, в каком заведении вы заказываете доставку. Сервис указывает, на какую сумму нужно заказать еды, чтобы ее привезли бесплатно.

В "Грильнице" стоимость доставки составит от 70 до 400 рублей: смотря где вы живете. Но при заказе от 700 рублей доставка будет бесплатной.

Продукты заканчиваются. Пойду-ка я в магазин

Постойте, есть менее рискованный вариант. Даже если вы не успели отвоевать последний пакет гречки в "Ашане", сервисы доставки продуктов готовы привезти вам все, что пожелаете.

Например, компания iGooods доставляет продукты из "Ленты" и Metro. Также вы можете воспользоваться сервисом "Корзина74". Выберите все, что вам нужно из ассортимента "Ленты", оформите заказ и оплатите любым удобным для вас способом. Кстати, дистанционная передача заказа в компании есть. Зачем выходить в магазин и подвергать себя риску, если сыр и креветки сами к вам приедут?

Сколько стоит:

Смотря сколько будет весить ваш заказ. В том же iGooods стоимость доставки составит от 199 до 499 рублей, а в "Корзине74" – от 199 до 429 рублей.

А где брать зубную пасту и подгузники? Весна на дворе, семена тоже пора покупать

Что-то из этого вы можете найти в той же "Ленте", откуда можно заказать доставку. Но и "Новэкс", который специализируется на товарах для дома, тоже может привезти вам все на дом. Оформите заказ на сайте, укажите удобные для вас дату и время, и все самое необходимое вам привезут.

Сколько стоит:

Доставка по Барнаулу – 150 рублей. Но при заказе от 700 рублей она бесплатна.

Как быть с медикаментами?

А вот с лекарствами все сложнее. Большинство сервисов (например, "Аптека.ру" и "ЗдравСити") доставляют медикаменты только до той аптеки, которую вы выберете. Дальше придется забирать самому.

Правда, есть и исключения. В "Аптеке доктора Сотниковой" в период, когда бушует коронавирус, организовали доставку лекарств на дом. Сумма и время доставки, как следует из поста аптеки в Instagram, рассчитывается индивидуально.

Масок вы, кстати, скорее всего, не найдете. Поэтому вот вам руководство, как делать их самому.

Сколько стоит:

Доставка на дом рассчитывается с каждым клиентом индивидуально. Чтобы она была бесплатной, нужно оформить заказ на сумму от 1700 рублей.

Карантин – время для чтения. Книжечку-то могу заказать?

Можете. Кстати, многие сервисы открыли бесплатный доступ к фильмам, сериалам и книгам, чтобы на карантине вам не было скучно. Но если вы привыкли к старой доброй бумажной книге, ее тоже можно получить, не выходя из дома. В магазине "Читай-Город" можно выбрать литературу по душе и заказать доставку на дом. Кстати, в компании тоже предусмотрели дистанционную передачу.

Сколько стоит:

Для барнаульцев доставка будет бесплатной только при заказе от 2000 рублей. А вот москвичам повезло больше – там эту сумму вообще снизили до символических 100 рублей. Поэтому либо придется заплатить за доставку (от 200 рублей), либо запасаться книгами впрок – пока неизвестно, когда карантин закончится.

Срочно нужна бытовая техника

Не успели подготовиться к "удаленке" и купить нужную технику? Или любимый чайник решил подвести вас в трудную минуту и сломался? Заказать бытовую технику и электронику на дом в Барнауле можно в любой крупной торговой сети.

Например, "М.Видео" и "Эльдорадо" закрыли свои магазины, но осуществляют выдачу заказанных товаров, а также доставку на дом. Кстати, компании настоятельно рекомендуют оплачивать товары бесконтактным способом, чтобы снизить риск заражения.

В DNS amic.ru пояснили, что магазины еще работают, а о закрытии на карантин пока речи нет. Но мы все же рекомендуем не рисковать и воспользоваться доставкой, ведь там она тоже есть.

В общем, о бытовой технике и электронике в карантин беспокоиться не стоит: заказывайте онлайн и не болейте.

Сколько стоит:

В "М.Видео" и "Эльдорадо" мелкогабаритную технику вам привезут за 290 рублей. Если заказ дороже 2990 рублей – бесплатно. Доставка крупногабаритной техники стоит 390 рублей и бесплатна от 5000 рублей.

В DNS сумма доставки составляет от 250 рублей. Точнее стоимость можно узнать, оформив заказ на сайте и указав свое местоположение.

Хочу сделать ремонт. Где взять материалы?

Не можете просто сидеть дома и решили заняться ремонтом? Что ж, все самое необходимое вы можете заказать на дом. Например, сеть магазинов "Леруа Мерлен" хоть и оставила свои магазины открытыми (правда, режим работы изменился), но все же рекомендует клиентам совершать покупки из дома. В компании сразу предупреждают, что заказов сейчас много и доставка может быть небыстрой. Но зато вы сможете, не подвергая себя риску, заказать дрель погромче и добавить больше красок в жизнь соседей на карантине (мы шутим, лучше так не делать).

Сколько стоит:

В условиях эпидемии в "Леруа" пошли навстречу клиентам и создали специальные условия: при заказе товаров на сумму от 2000 рублей и массой не больше 30 кг доставка будет бесплатной. Во всех остальных случаях она будет стоить согласно тарифам.

А мебель-то могу заказать?

Действительно, ремонт без новой мебели – не ремонт. Правда, мебель и без всякого коронавируса традиционно доставляют на дом. Единственный момент – в период карантина таким компаниям рекомендовано приостановить работу. Так что заказать изготовление, допустим, кухни, скорее всего, не получится. Если же вам нужен новый диван, вы можете обратиться в один из интернет-магазинов.

Например, в интернет-магазине "Мебельный дом" можно по-прежнему заказать мебель с доставкой на дом.

Сколько стоит:

При заказе до 20000 рублей – 400 рублей по Барнаулу. Если заказ дороже, то доставка будет бесплатной.