Авиакомпания "Победа" отменила до лета все рейсы из Москвы на Алтай

Авиакомпания "Победа" приняла решение с 1 апреля 2020 года временно остановить выполнение регулярных рейсов по всем направлениям маршрутной сети, включая выполнение рейса Горно-Алтайск – Москва.
Как сообщается на сайте авиакомпании, запрет продлится до 1 июня.
"Мы абсолютно солидарны с принятым правительством решением. Сейчас самое главное – это здоровье наших граждан. Поэтому мы приостанавливаем полеты и призываем всех по возможности оставаться дома", – отметил генеральный директор авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков.
Уточняется, что всем клиентам отмененных рейсов с датами вылета в период с 1 апреля по 31 мая 2020 года "Победа" вернет деньги на счет в личном кабинете. В настоящее время из аэропорта Горно-Алтайска авиакомпания S7 три раза в неделю выполняет авиарейсы до Москвы и один раз в неделю – до Новосибирска. "РусЛайн" два раза в неделю выполняет полеты в Екатеринбург.
Ранее глава Республики Алтай принял решение закрыть на карантин до лета все туристические базы и санатории. Люди, которые приехали отдыхать в республику в данный момент, останутся на территории базы на время окончания путевок.
Также глава региона предложил гостям не приезжать в республику.
"В социальных сетях поступают сообщения от жителей о наплыве туристов. Действительно, гости приехали в республику в четверг-пятницу, но уже вчера был зафиксирован их отъезд с территорий баз. Новых массовых заездов не наблюдается", – сказал глава.
Он добавил, что отправил письма всем руководителям субъектов РФ с просьбой ограничить посещение Республики Алтай жителями страны с туристическими целями.
"Полностью закрыть республику мы не можем, это другой режим – режим чрезвычайного положения, он вводится при определенной обстановке лишь высшим руководством страны. Тем не менее мы будем ограничивать въезд такими предупредительными мерами, как приостановка работы туробъектов, а также усиление контроля въезда туристов на автодорогах республики", – уточнил Олег Хорохордин.
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