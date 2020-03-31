Деньги на карантине. Алтайские отделения Россельхозбанка меняют режим работы

В условиях карантина руководство АО "Россельхозбанк" изменило режим работы офисов обслуживания. 31 марта и с 1 по 3 апреля 2020 года дежурные отделения банка с 9:00 до 17:00 будут в обычном режиме проводить операции с физическими лицами:
- алтайский региональный филиал № 3349/18/00, по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина 80Б;
- операционный офис № 3349/18/1, по адресу: г. Барнаул, ул. Малахова, 146, оф. 12;
- операционный офис № 3349/18/2, по адресу: г. Бийск, ул. Васильева, 57;
- операционный офис № 3349/18/4, по адресу: г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 68;
- дополнительный офис № 3349/18/07, по адресу: г. Славгород, ул. 2-й микрорайон, 6;
- дополнительный офис № 3349/18/11, по адресу: с. Романово, ул. Ленинская, 73;
- дополнительный офис № 3349/18/08, по адресу: г. Рубцовск, ул. Дзержинского, 14, пом. 31.
Списание платежей по кредитам физлиц перенесено на 6 апреля.
Операции с юридическими лицами будут осуществляться только через дистанционное банковское обслуживание. Но в дежурных офисах можно будет получить наличные по чековой книжке на зарплату и социальные нужды.
Депозиты юридических лиц, срок окончания которых приходится на период с 29 марта до 5 апреля 2020 года, будут закрываться 6 апреля с пересчетом процентов по дату закрытия.
Банкоматы и информационно-платежные системы 24/7 будут работать круглосуточно.
Телефон круглосуточной поддержки: 8 (800) 100-0-100.
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