Женщина с Алтая решила купить щенка с доставкой на такси и потеряла деньги

32-летняя жительница Республики Алтай купила через интернет щенка шпица и попала на мошенников. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.
Как рассказала женщина, она нашла в интернете объявление о продаже щенка шпица за 5 тысяч рублей. Связалась с заводчиком, который оказался в Новосибирске, а отправить на Алтай щенка она собиралась на такси.
Женщина была так умилена фотографией своего будущего питомца, что тут же согласилась перевести на счет заводчика 5500 рублей, добавив 500 рублей на таксиста. Однако через несколько дней щенок к ней не приехал, а номер продавца был отключен.
На данный момент полицейские выяснили, что телефонный номер мошенника зарегистрирован в Московской области. По словам потерпевшей, у нее не возникло сомнений в честности незнакомки, ведь мошенница очень уверенно рассказывала про уход за декоративной собачкой.
Комментарии
добавив 500 рублей на таксиста
Это какой же таксист поедет из Новосибирска в Горный за 500 рублей? Да еще с гавкающим блоховозом?
Овчарка без родословной 6 тыс. стоит, а тут шпиц за 5 тыс.?