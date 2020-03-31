Американский инфекционист предупредил о второй волне коронавирусной инфекции

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что власти США ожидают второй волны распространения коронавирусной инфекции. По мнению специалиста, ждать ее стоит осенью, пишет ТАСС.
"Я предполагаю, что это произойдет. Но если мы вернемся к осени, то это будет совершенно другая игра по сравнению с тем, с чем мы столкнулись в начале года", – сказал Фаучи.
Он добавил, что люди будут готовы к встрече вируса, а вакцина от болезни уже в пути. Президент США Дональд Трамп также отметил, что страна готова ко второй волне.
Ранее Трамп рассказал о том, что Россия и Китай направили в США самолеты с медицинским оборудованием.
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