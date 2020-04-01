Прощайте, клены. Как изменится зеленый каркас Барнаула в ближайшие годы

В Барнауле возможно уже с 2022 года начнут массово высаживать деревья и кустарники. Но уже не хаотично, а в рамках концепции "Новая зеленая зона", которую разработали специалисты Алтайского государственного университета. Какие породы деревьев появятся на улицах города, а какие будут убирать, обсудили на совещании в администрации города 24 марта.

Что делать с деревьями

Доктор биологических наук, профессор Татьяна Терехина считает, что клен и тополь, которые преобладают на улицах Барнаула, необходимо замещать другими видами деревьев.

"В городе деревья стареют намного быстрее, чем в дикой природе. Поэтому тополя уже в 20-30 лет болеют грибковыми заболеваниями, становятся ломкими, травмоопасными. На проспекте Ленина желтые тополевые листья появляются уже в июне! Это значит, что деревьям не хватает питания, они болеют", – говорит Татьяна Терехина.

По словам профессора, клен ясенелистный включен в "черные книги" многих регионов России. По сути, это сорное растение, считает Татьяна Терехина. Его поросль не дает расти другим деревьям, а пыльца – сильный аллерген.

Взамен существующих деревьев биологи АлтГУ предлагают сажать в городе тополь пирамидальный, орех маньчжурский, липу, иву, ясень, черемуху Маака, декоративные виды яблонь. По мнению ученых, они более устойчивы к агрессивной городской среде. А березы и ели вблизи дорог быстро чахнут. Их лучше высаживать в парках и зеленых уголках, вдали от загазованных магистралей.

Что думают люди

Как ранее сообщал amic.ru, реализовывать проект будут в несколько этапов. На первом – понадобится помощь около 300 студентов, которые проведут анкетирование горожан и выяснят, где в первую очередь нужно высаживать зелень. По одной из инициатив, "озеленять" сначала будут Центральный район Барнаула, где наибольшее количество общественных пространств, исторических зданий.

Инициативу ученых АлтГУ поддержали участники совещания. Эколог-активист Сергей Малыхин посоветовал привлекать общественников и экологов к осуществлению идеи. А глава Железнодорожного района Михаил Звягинцев предложил биологам АлтГУ не ждать, а начать действовать: обустроить по-новому часть сквера у корпуса "Д", где сейчас растут несколько кленов. В реализации проекта, по заявлению Звягинцева, будут участвовать не только ученые АлтГУ и представители администрации, но и общественники, экологи, потенциальные инвесторы и урбанисты.

Суть концепции озеленения

Основа идеи – это приближение городской среды к природной. Биологи опорного вуза уделяют ведущую роль древесным растениям, вокруг которых высаживаются кустарники и травянистые многолетники. Групповые посадки похожи на естественную среду, где одно растение помогает другому. Такие экосистемы не требуют постоянного ухода и отлично вписываются в городской ландшафт. АлтГУ готов предоставить базу для исследований и привлечь к работе ученых, преподавателей, студентов и специалистов Южно-Сибирского ботанического сада.

Подводя итоги совещания, Вячеслав Франк сообщил, что это не последняя встреча в рамках обсуждения появления новых зеленых зон в Барнауле. В целом все эксперты, присутствовавшие на обсуждении, одобрили концепцию ученых АлтГУ.