Вступительные экзамены в вузы могут перенести из-за пандемии

Минобрнауки собирается перенести сроки вступительных экзаменов в вузы России из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на главу министерства Валерия Фалькова.
Сейчас предполагается, что вступительные экзамены пройдут на месяц позже обычного. Это связано с переносом сроков проведения ЕГЭ в России, который ранее передвинули на 8 июня из-за вспышки коронавируса. В противном случае абитуриенты просто не успеют подать документы.
Как ранее сообщил amic.ru, Министерство просвещения РФ перенесло основной срок сдачи ЕГЭ на 8 июня из-за ситуации вокруг пандемии COVID-19. Кроме ЕГЭ, для школьников тогда перенесли и ОГЭ.
Комментарии
А осенний призыв тоже перенесут, или мальчишки в этом году дружно уйдут в войска?