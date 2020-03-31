201 тысяча человек находится под наблюдением из-за коронавируса в России

В России под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находится 201 623 человека, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
"Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 315 609 человек, по состоянию на 30.03.2020 под контролем остаются 201 623 человека", – сообщили в ведомстве.
В пресс-службе уточнили, что в России также проведено 536 669 лабораторных исследований на выявление коронавируса.
По последним данным, в России зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели, в девяти случаях медики зарегистрировали летальный исход. В Алтайском крае находится два пациента с COVID-19.
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