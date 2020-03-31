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Два человека погибли при пожаре в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Инцидент произошел в Баевском районе
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Вечером 30 марта в одном из сел Баевского района Алтайского края произошел пожар в частном доме, сообщают в СК по региону.

После ликвидации возгорания сотрудники МЧС обнаружили на месте проишествия тела 45-летнего хозяина дома и его 35-летнего брата. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Следственный комитет по Алтайскому краю проводит доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Как сообщал amic.ru, в феврале 2020 года в одном из частных домохозяйств села Баево произошел пожар. Тогда глава семьи, находясь в алкогольном опьянении, бросил окурок в мусорное ведро с бумагой, которое впоследствии загорелось. Спасатели своевременно устранили возгорание, по вине отца едва не погибли четверо детей.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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