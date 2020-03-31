30 марта Центральный районный суд Барнаула отменил заседание по делу экс-полицейского Евгения Гречишкина. Об этом amic.ru рассказала гособвинитель Маргарита Мельникова. Процесс приближался к финалу, однако теперь, очевидно, затянется на неопределенный срок. Причина переноса – риск распространения коронавирусной инфекции.

Накануне суд планировал перейти к прениям сторон по "делу Гречишкина". Бывшего правоохранителя обвиняют в посредничестве при передаче взятки своему бывшему начальнику, главному борцу с коррупцией в Алтайском крае Вадиму Надвоцкому. Последний уже был осужден в конце прошлого года. На вчерашнем заседании прокуратура намеревалась озвучить наказание для Евгения Гречишкина.

Однако к прениям стороны так и не перешли. Новая дата, которую обозначил судья Максим Рыжков, – 23 апреля. Впрочем, не факт, что процесс будет возобновлен в следующем месяце. С октября 2019 года прошло уже более 10 судебных заседаний. Интересы бывшего правоохранителя представляет адвокат Валерий Давыдов.

Тем временем суд решил продлить домашний арест для Гречишкина еще на три месяца.

В чем обвиняют Гречишкина?

Уголовное дело в отношении Гречишкина было направлено в суд еще в октябре 2019 года. Как полагают правоохранители, он выступил посредником при передаче денег своему знакомому, на тот момент начальнику УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю Вадиму Надвоцкому. Сумму в 12,9 млн рублей частями в течение трех лет выплачивал исполнительный директор двух аффилированных между собой компаний, торгующих моторным топливом. Деньги предназначались за общее покровительство и лояльное отношение, а также прекращение проверок в отношении предприятия.

Вскоре после возбуждения уголовного дела Гречишкина взяли под стражу. Суд счел, что он обладает административным ресурсом и знаком со свидетелями, проходящими по делу. Ранее они находились у него в подчинении. Когда бывший полицейский пошел на сделку со следствием, меру пресечения изменили. Экс-правоохранителя отпустили под домашний арест.

Евгений Гречишкин до уголовного дела занимал должность замначальника краевого управления экономической безопасности МВД. В ноябре 2018 года он был задержан.

Согласно санкции ст. 291.1 ч. 4 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере"), максимальное наказание – лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.

Какое наказание получил Надвоцкий?

В декабре 2019 года бывший начальник регионального УЭБ и ПК ГУ МВД России получил четыре года колонии строгого режима (позднее краевой суд ужесточил до шести лет), также ему назначен штраф 25,8 млн рублей. Экс-борец с коррупцией признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Также его лишили специального звания – "полковник полиции".