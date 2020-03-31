Беременная таксистка в Барнауле украла с карты почти 26 тысяч рублей

В Барнауле беременная таксистка украла у мужчины с карты почти 26 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
Как установил суд, работавшая водителем такси женщина в ноябре 2019 года доставила потерпевшему заказанную бутылку водки. Чтобы отдать 270 рублей за бутылку, мужчина попросил женщину перевести с его карты деньги. Он дал ей банковскую карту и телефон с "Мобильным банком". Войдя в него, осужденная обнаружила большое количество денег.
Тогда у нее возникла идея перевести значительно больше. За несколько переводов девушка украла у мужчины почти 26 тысяч рублей. В суде она полностью признала вину, а судья принял во внимание наличие у нее несовершеннолетнего ребенка и беременности на момент разбирательств и назначил ей минимальный срок наказания.
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