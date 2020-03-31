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Пустые города и дикие животные. Как природа берет свое в карантинных мегаполисах

, ИА "Амител"
Жители делятся в соцсетях снимками "зоопарка" на улицах

Фото: hi-tech.mail.ru

Во многих городах по всему миру вводят карантин, власти просят людей без острой необходимости не выходить из дома. Из-за этого дикие звери начали гулять по ставшим пустыми городским улицам. 

Так, назад в каналы Венеции вернулись дельфины, когда по ее улицам перестали ходить толпы туристов. По словам руководителя отдела исследований Французского музея естествознания Ромена Жюльяра, как только местность становится тихой, животные сразу устремляются туда: "Они очень быстро меняют свое поведение", – пишет news.mail.ru

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

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