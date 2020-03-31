Пал прошлогодней травы привел к пожарам в Алтайском крае

В Алтайском крае активно тает снег и на территории региона стремительно растет число травяных палов, которые могут перейти на жилые дома в населенных пунктах, сообщают в пресс-службе МЧС по региону.
Так, за минувшую неделю в крае зафиксировали травяные палы в Калманском районе около населенных пунктов Староалейка и Нагорный, а также в Топчихинском районе недалеко от села Володарка. По данным ведомства, общая площадь возгораний не превысила одного гектара, однако практически все пожары произошли из-за неосторожного обращения человека с огнем.
В краевом МЧС напомнили, что виновных в масштабных пожарах находят и привлекают к ответственности. Чтобы избежать несчастного случая, спасатели не рекомендуют разводить костры на природе, сжигать мусор и сухую траву, бросать непотушенные спички и сигареты, а также позволять играть детям с огнем.
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