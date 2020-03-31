За распространение фейков о коронавирусе россиян ждет до пяти лет тюрьмы

Ответственность за распространение фейков о коронавирусе в России будет установлена поправками в законопроект о карантине. Нарушители заплатят штраф до двух миллионов рублей или получат срок до пяти лет, если информация повлекла за собой смерть или тяжкие последствия, пишет РИА "Новости".
Согласно опубликованной поправке, за распространение заведомо ложной информации грозит штраф в размере от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
В случае если информация повлекла за собой смерть человека или иные тяжкие последствия, штраф возрастает до двух миллионов рублей, а срок до пяти лет.
Госдума планирует рассмотреть поправку во всех трех чтениях 31 марта.
Комментарии
Нарушители заплатят штраф до двух миллионов рюблей или получат срок до пяти лет, если информация повлекла за собой смерть или тяжкие последствия
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С чиновников во главе с Путиным начнем?
Они же фейк распространялили что нет вируса в России и граждане беспечны были?
Так без фейков граждан не испугать. И не заставить сидеть дома.
Владимир Владимирович! Начните с себя и вашего долбанного министерства здравоохранения, которое распростроняло фейк, что у них всё готово и лекарства и больницы и масок припасено что хоть ими подтирайся ...
Наконец-то,слава Богу.Давно пора.
И правильно сделают, а то достал этот пересыл сообщений и фото, аж бесит, когда спрашиваю "зачем вы мне эту фигню скидываете" - обижаются ))))
Настоящей правды так и не узнаем, будем знать только удобную властям информацию, остальное будет считаться фейком.
Хорошо бы оценивать информацию с точки зрения её общественной полезности и её общественной вредности.
А достоверность - это вопрос экспертам. И в этом случае информационное содержание будут судить эксперты, а не общество.
Вообще законодатели пишут законы на самих себя. Они сами будут нарушать этот закон в своих публичных выступлениях сплошь и рядом.
Ну для того, чтоб фэйки не плодились, нужна достоверная информация от властей. А эти гады языки в опы попрятали, боясь признать, что денег в казне нет на карантин, да и не готовы к нему, прокакав все необходимые предварительные меры.
О, уже есть первый претендент
Пионер 16:11
Когда чего то нет, то стоит задуматься: а что это вообще такое?
А то ведь этих "стоимостей" может оказаться ох как много.
если информация повлекла за собой смерть
Как информация может повлечь за собой смерть? Например, Пионер наврал, что в казне нет денег на карантин. Пенсионер прочитал этот фейк и от страха умер, так что ли?
Давно пора этим идиотам из инстаграма рты заткнуть
гость 16:20
Может, к сожалению. Слово это такая штука...