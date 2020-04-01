Ростелеком представил онлайн-сервис для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ

Для учеников языкового центра "ИМКА Прайм" компания "Ростелеком" провела квест по безопасности интернета и познакомила ребят с работой образовательного портала "Ростелеком. Лицей".
Знакомство с сервисом
Играя в квест, учащиеся языкового центра разделились на две команды – "Программисты" и "Лого". Они соревновались в решении задач и ребусов. Затем представители компании рассказали ребятам о портале и как он работает.
На портале есть два образовательных направления – "Школа" и "Развитие". Каждый из них выполняет свои функции. Раздел "Школа" помогает детям изучать и закреплять знания, делать домашнее задание без помощи взрослых, готовиться к экзаменам. На страничках раздела "Развитие" школьники узнают о современных цифровых технологиях, научатся формировать здоровые привычки, развивают логику, память и креативность.
"У младших классов повышенный интерес вызвали видеоуроки английского языка в формате мультфильмов, старшеклассникам мы показали на английском мастер-класс по кулинарии", – рассказывает ведущий специалист отдела продаж Алтайского филиала "Ростелеком" Полина Азмеева.
По ее словам, в разделе "Развитие" ребята познакомились с курсом "Цифровая экономика", в котором школьники могут пройти обучение по робототехнике, кибербезопасности, узнать, что такое большие данные и виртуальная реальность. Это фишка платформы Ростелекома, таких курсов на других образовательных площадках нет.
За один рубль
Сервис "Ростелеком. Лицей" рассчитан на всех учащихся. Здесь собраны видеоуроки с учителями ведущих российских школ, а также тесты и конспекты для закрепления знаний. Сейчас, в условиях карантина, компания открыла доступ к сервису всем школьникам и родителям всего за один рубль.
Подготовка к экзаменам онлайн
Портал позволяет учиться онлайн по программе, соответствующей ФГОС, повторять пропущенные или сложные темы, разбираться с домашним заданием без помощи родителей, закреплять знания с помощью тестов и конспектов, готовиться к ОГЭ и ЕГЭ.
Для доступа к платформе необходимо зарегистрироваться, после чего перейти в раздел "Мои занятия" и оплатить за доступ один рубль. Предложение действует до 30 апреля. Обучающие видео сервиса "Лицей" также доступно бесплатно в подписках "Интерактивного ТВ" и Wink.
Комментарии