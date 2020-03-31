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В Алтайском крае вводят режим самоизоляции. Бессрочно

, ИА "Амител"
Правительство региона подготовило соответствующий документ

Правительство Алтайского края подготовило указ о переходе региона на режим самоизоляции. Документ вступит в силу после официального опубликования.

Теперь жителям края можно покидать квартиру только если:

–  необходима неотложная медицинская помощь;
–  есть угроза жизни и здоровью;
–  приходится ездить на работу (если сотрудника не освободили от служебных обязанностей);
–  нужно сходить в ближайший магазин или аптеку;
–  нужно вынести мусор;
–  выгуливать домашних животных (не дальше ста метров от места проживания).

Обязательным режим самоизоляции является для граждан старше 65 лет. Контроль за выполнением ограничительных мер будут осуществлять Роспотребнадзор и МВД. 

Помимо этого, согласно документу, до 1 июня запрещено бронирование мест, прием и размещение гостей в санаториях, пансионатах, детских лагерях. Временно приостановлено проведение досуговых, зрелищных, культурных и других мероприятий. Предприятия общественного питания работают только в режиме "на вынос". Гражданам запрещено посещать места массового скопления людей: ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и аналогичных мест проведения досуга.

Жителям региона рекомендуют ограничить поездки, в том числе для отдыха, а также держать дистанцию не менее 1,5 метра в в общественных местах.

Медицинским организациям временно запрещено оказывать стоматологическую помощь, за исключением неотложной, плановую помощь, включая осмотры. 

Сроки окончания режима самоизоляции в документе не указаны.

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Комментарии

31.03.2020 17:06
krash

"Обязательным режим самоизоляции является для граждан старше 65 лет."
Так это только для стариков?
Нам молодым можно всё?

31.03.2020 17:07
- гость -

ну слава тебе яйца

31.03.2020 17:08
- гость -

Обязательным режим самоизоляции является для граждан старше 65 лет

?! А для остальных - рекомендательным?

31.03.2020 17:10
- гость -

Красавчик !
Завёз два самолёта заразы из Тайланда
Заслал туда же главную собесницу Оськину
Прохлопал кашолку Доминиканскую ..
И теперь всем по домам сидеть, боятся

31.03.2020 17:11
месный

Режим ЧС объявлен - нет вот и идите взад со своей изоляцией!

31.03.2020 17:14
- гость -

Ну вот пусть пенсы и сидят, а то их в магазинах и в автобусах как кильки в банке.
И так у этих Пенсов 20 лет вся страна в заложниках

31.03.2020 17:15
месный

Эта, а кто средствами будет обеспечивать для самоизоляции?!?!?!?!?!?!?!!?
Ээээээээ!!! Ауууууууу????? Тем кому неначто продукты купить и работы теперь нет?!?!?!?!?

31.03.2020 17:17
- гость -

То есть в понедельник на работу?

31.03.2020 17:17
- гость -

Филькина грамота.

31.03.2020 17:18
гость

Ребят, бабушки и дедушки помогали отводить и забирать детей из школы.
Да и вообще старикам свежий воздух нужен.
УК РФ Статья 127. Незаконное лишение свободы

31.03.2020 17:21
месный

В России режим ЧС и карантин не объявлен официально,а значит,согласно статье 12 конституции РФ каждый ходит куда хочет! А обьявить его может президент!

31.03.2020 17:24
- гость -

31.03.2020 17:21
месный
тебе можно. можешь ручки подъездов облизать на власихинской.

31.03.2020 17:25
Бабушка)

Ребят, бабушки и дедушки помогали отводить и забирать детей из школы.

Какая школа? Вместе со своими детьми теперь дома сидеть будете.

31.03.2020 17:27
Иван

Мне кажется или вы указ интерпретировали коряво....
65+ лет самоизоляция ведь

31.03.2020 17:29
Олег

Вы же указ перевернули))) пишите "ТАКЖЕ" самоизоляция для лиц старше 65 лет, а в указе речь о самоизоляции только для них

31.03.2020 17:29
- гость -

31.03.2020 17:29
гость

Бабушка)
2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;

31.03.2020 17:30
месный

31.03.2020 17:24
- гость -

А чё пробовал уже, как понравилось? С пальмы уже слез?

31.03.2020 17:32
- гость -

Ну вот пусть пенсы и сидят.
И так страну в Северную Корею превратили.
Создали искусственный дефицит товаров и денег, логистический коллапс.
У них куча болячек, наслоилась эта, завтра от каждого их чиха всех закрывать будете???

31.03.2020 17:35
гость

ЧТО ТАКОЕ САМОИЗОЛЯЦИЯ?
Под самоизоляцией подразумевается изоляция лиц, в изолированной квартире с исключением контакта с членами своей семьи или другими лицами.

Я правильно понимаю?

31.03.2020 17:35
Правда

A 12-year-old Belgian girl has become the youngest known person in Europe to die after contracting coronavirus.
12-ти летняя бельгийка стала самой молодой европейкой, умершей от коронавируса.
Всего за сутки от вируса в бельгии скончались 98 человек.

31.03.2020 17:39
- гость -

Наконец-то

31.03.2020 17:40
месный

я так понимаю писавший этот документ не знаком с конституцией России?!

Статья 55 Конституции РФ. "Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства"
Каждый гражданин имеет право на передвижение (глава 1 статья 27), право на работу (глава 1 статья 37). Ограничить конституционные права граждан можно только введя режим ЧС (чрезвычайной ситуации) с последующим Карантином в случае эпидемии, комендантским часом и ввести этот режим может только ПРЕЗИДЕНТ.

31.03.2020 17:52
гость

Кроме того:

1. Срок действия чрезвычайного положения, вводимого на всей территории Российской Федерации, не может превышать 30 суток, а вводимого в ее отдельных местностях, - 60 суток.

31.03.2020 17:59
- гость -

31.03.2020 17:30
месный
мне-то это не надо, а ты, раз такой бессмертный, обклейся законами, конституцией и прочей лабудой, может не сдохнешь. Один законник уже приехал сюда, учить нас, так теперь еще тысячу обследовать надо. Хрен ли сидишь-то тут, топай, гуляй, куда там тебе надо? За "жигулем" или в гаараж к друзьям-алкашам?

31.03.2020 18:01
- гость -

Читать не умеете?
Для 65+ ПОЛНАЯ самоизоляция в помещениях.
Для остальных - до магазина, мусорки, аптеки.

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