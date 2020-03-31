В Алтайском крае вводят режим самоизоляции. Бессрочно

Правительство Алтайского края подготовило указ о переходе региона на режим самоизоляции. Документ вступит в силу после официального опубликования.
Теперь жителям края можно покидать квартиру только если:
– необходима неотложная медицинская помощь;
– есть угроза жизни и здоровью;
– приходится ездить на работу (если сотрудника не освободили от служебных обязанностей);
– нужно сходить в ближайший магазин или аптеку;
– нужно вынести мусор;
– выгуливать домашних животных (не дальше ста метров от места проживания).
Обязательным режим самоизоляции является для граждан старше 65 лет. Контроль за выполнением ограничительных мер будут осуществлять Роспотребнадзор и МВД.
Помимо этого, согласно документу, до 1 июня запрещено бронирование мест, прием и размещение гостей в санаториях, пансионатах, детских лагерях. Временно приостановлено проведение досуговых, зрелищных, культурных и других мероприятий. Предприятия общественного питания работают только в режиме "на вынос". Гражданам запрещено посещать места массового скопления людей: ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и аналогичных мест проведения досуга.
Жителям региона рекомендуют ограничить поездки, в том числе для отдыха, а также держать дистанцию не менее 1,5 метра в в общественных местах.
Медицинским организациям временно запрещено оказывать стоматологическую помощь, за исключением неотложной, плановую помощь, включая осмотры.
Сроки окончания режима самоизоляции в документе не указаны.
Комментарии
"Обязательным режим самоизоляции является для граждан старше 65 лет."
Так это только для стариков?
Нам молодым можно всё?
ну слава тебе яйца
Обязательным режим самоизоляции является для граждан старше 65 лет
?! А для остальных - рекомендательным?
Красавчик !
Завёз два самолёта заразы из Тайланда
Заслал туда же главную собесницу Оськину
Прохлопал кашолку Доминиканскую ..
И теперь всем по домам сидеть, боятся
Режим ЧС объявлен - нет вот и идите взад со своей изоляцией!
Ну вот пусть пенсы и сидят, а то их в магазинах и в автобусах как кильки в банке.
И так у этих Пенсов 20 лет вся страна в заложниках
Эта, а кто средствами будет обеспечивать для самоизоляции?!?!?!?!?!?!?!!?
Ээээээээ!!! Ауууууууу????? Тем кому неначто продукты купить и работы теперь нет?!?!?!?!?
То есть в понедельник на работу?
Филькина грамота.
Ребят, бабушки и дедушки помогали отводить и забирать детей из школы.
Да и вообще старикам свежий воздух нужен.
УК РФ Статья 127. Незаконное лишение свободы
В России режим ЧС и карантин не объявлен официально,а значит,согласно статье 12 конституции РФ каждый ходит куда хочет! А обьявить его может президент!
31.03.2020 17:21
месный
тебе можно. можешь ручки подъездов облизать на власихинской.
Ребят, бабушки и дедушки помогали отводить и забирать детей из школы.
Какая школа? Вместе со своими детьми теперь дома сидеть будете.
Мне кажется или вы указ интерпретировали коряво....
65+ лет самоизоляция ведь
Вы же указ перевернули))) пишите "ТАКЖЕ" самоизоляция для лиц старше 65 лет, а в указе речь о самоизоляции только для них
Бабушка)
2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
31.03.2020 17:24
- гость -
А чё пробовал уже, как понравилось? С пальмы уже слез?
Ну вот пусть пенсы и сидят.
И так страну в Северную Корею превратили.
Создали искусственный дефицит товаров и денег, логистический коллапс.
У них куча болячек, наслоилась эта, завтра от каждого их чиха всех закрывать будете???
ЧТО ТАКОЕ САМОИЗОЛЯЦИЯ?
Под самоизоляцией подразумевается изоляция лиц, в изолированной квартире с исключением контакта с членами своей семьи или другими лицами.
Я правильно понимаю?
A 12-year-old Belgian girl has become the youngest known person in Europe to die after contracting coronavirus.
12-ти летняя бельгийка стала самой молодой европейкой, умершей от коронавируса.
Всего за сутки от вируса в бельгии скончались 98 человек.
Наконец-то
я так понимаю писавший этот документ не знаком с конституцией России?!
Статья 55 Конституции РФ. "Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства"
Каждый гражданин имеет право на передвижение (глава 1 статья 27), право на работу (глава 1 статья 37). Ограничить конституционные права граждан можно только введя режим ЧС (чрезвычайной ситуации) с последующим Карантином в случае эпидемии, комендантским часом и ввести этот режим может только ПРЕЗИДЕНТ.
Кроме того:
1. Срок действия чрезвычайного положения, вводимого на всей территории Российской Федерации, не может превышать 30 суток, а вводимого в ее отдельных местностях, - 60 суток.
31.03.2020 17:30
месный
мне-то это не надо, а ты, раз такой бессмертный, обклейся законами, конституцией и прочей лабудой, может не сдохнешь. Один законник уже приехал сюда, учить нас, так теперь еще тысячу обследовать надо. Хрен ли сидишь-то тут, топай, гуляй, куда там тебе надо? За "жигулем" или в гаараж к друзьям-алкашам?
Читать не умеете?
Для 65+ ПОЛНАЯ самоизоляция в помещениях.
Для остальных - до магазина, мусорки, аптеки.