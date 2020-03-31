Глава Республики Алтай по примеру Собянина ввел в регионе режим самоизоляции

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин из-за распространения коронавируса в России официально ввел в регионе режим самоизоляции всех жителей. Об этом он сообщил во вторник, 31 марта, во время специально обращения к жителям по местному телеканалу. При этом речи о закрытии границы республики в данный момент не стоит. В данный момент на Алтае нет ни одного заразившегося коронавирусом. За час до этого такие же меры в Алтайском крае принял и Виктор Томенко.

Ограничения вводятся с 20:00 часов 31 марта. Режим изоляции продлится до 5 апреля, а для лиц старше 65 лет – до 14 апреля включительно.

Гражданам, находящимся на территории Республики Алтай, приписывается соблюдать дистанцию до других граждан, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров. Также приписывается не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной неотложной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, передвигаться или гулять по городу.

Эти меры не распространяются на тех, кому деятельность не запрещена, например, на тех, кто оказывает транспортные услуги, медицинскую помощь, представителям правоохранительных органов, органов по защите прав потребителей и других, чья деятельность направлена на защиту жизни и здоровья. А также на руководителей и сотрудников государственных органов власти, органов местного самоуправления, деятельность которых не приостановлена.

"В этой непростой ситуации правительство страны разработало меры поддержки населения и малого бизнеса. Расширяется доступ к льготному кредитованию – по пониженным ставкам на длительные сроки. Малому и среднему бизнесу предоставляется шестимесячная отсрочка по налогам, кроме НДС. Для микропредприятий перенесены сроки выплат страховых взносов. Предусмотрена отсрочка платежей при аренде государственного имущества. Вводится мораторий на начисление штрафов и процедуры банкротства", — говорится в обращении Олега Хороходина.

Кроме того, для таких предприятий введен кредитный продукт "Неотложный" — на срок до 12 месяцев под 1% годовых. По всем вопросам вы можете обращаться в Центр развития туризма и предпринимательства, для предпринимателей работает круглосуточная "горячая линия".

Как пояснил глава региона, в соцсетях много фейков о заболевших в республике. Однако нужно верить официальным данным властей.

"Я призываю всех жителей Республики Алтай к пониманию и терпению. Ситуация серьезная, но не стоит поддаваться панике. Мы принимаем все необходимые меры, контролируем ситуацию и работаем на упреждение. Прошу каждого из вас оставаться дома, выходить только по самым неотложным делам, свести к минимуму все контакты, строго соблюдать режим самоизоляции, правила личной гигиены и обязательно следить за своим здоровьем! Только вместе мы сможем предотвратить распространение инфекции", — заключил он.

Ранее Олег Хорохордин закрыл до 1 июня все туристические базы и санатории.