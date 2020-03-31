В России за сутки зарегистрировали 500 случаев заражения COVID-19

За последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавируса в 24 регионах, а также восемь летальных исходов, доложил оперативный штаб по COVID-19.
Наибольшее число новых зараженных зафиксировали в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.
В общем в России зарегистрировали 2 337 случаев коронавируса в 73 регионах, 17 человек умерли от осложнений, выздоровел 121 пациент. В Алтайском крае два инфицированных COVID-19.
Кроме того, в стране под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находится 201 623 человека, специалисты провели более 536 тысяч лабораторных исследований на выявление коронавируса.
Комментарии
ну вот и понеслось....
А сколько во всём Алтайском крае было проведено тестов на коронавирус?
Надо понимать, что реальное число больных гораздо больше. В статистику попадают только те, кому сделали тест, потом тест около недели готовился, и оказался положительным.
Так что перед нами данные как минимум недельной давности.